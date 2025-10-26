Tylko do środy w Stokrotce! Kultowy produkt wraca za mniej niż 5 zł. Polacy ruszają po zapasy

Stokrotka znów kusi obniżkami cen. Tym razem rabat dotyczy ulubionego smarowidła Polaków. Warto się pospieszyć, bo może szybko zniknąć z półek. Akcja trwa tylko trzy dni, a zainteresowanie jak zawsze będzie spore. W końcu prawie każdy korzysta z tego wyrobu w swojej kuchni. Sprawdź szczegóły i nie przegap okazji, by zaoszczędzić na kupnie masła.

Jak kupić tanie masło w Stokrotce?

Sieć przeceniła Masło Extra Polskie marki POLMLEK. Z rabatu skorzystać mogą jednak wyłącznie wybrani konsumenci. Oferta jest skierowana do posiadaczy aplikacji Nasza Stokrotka. Tylko oni zaoszczędzą na zakupie smarowidła. Za jedną kostkę o wadze 200 gramów zapłacą 4,99 zł. Muszą jednak spełnić prosty, choć ważny warunek – kupić od razu minimum trzy opakowania tłuszczu. Dopiero wtedy upust zostanie naliczony.

Co więcej, Stokrotka nałożyła na klientów limity. Mogą nabyć tylko sześć ostek masła na jedną aplikację. Opisana promocja trwa trzy dni. Zaczyna się w poniedziałek, a kończy w środę. Obowiązuje więc od 27 do 29 października 2025 roku.

Jak przechowywać masło, by zachowało świeżość?

Masło powinno być przechowywane w lodówce. Jeśli wiesz, że nie wykorzystasz zakupionych zapasów smarowidła w najbliższym czasie, zamróź je. Dzięki temu prostemu zabiegowi zachowa świeżość na dłużej (nawet kilka miesięcy). Warto wcześniej podzielić je na mniejsze porcje. W efekcie później łatwiej ci będzie tłuszcz rozmrozić, a cały proces przebiegnie szybciej. Pamiętaj, że raz rozmrożonego produktu nie wolno ponownie zamrażać. Takie postępowanie grozi zatruciem pokarmowym. Niekiedy może ono doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Dotyczy to zwłaszcza małych dzieci, seniorów, kobiet w ciąży oraz pacjentów z przewlekłymi chorobami i niedoborami odporności.

