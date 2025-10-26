Ma tylko pięć składników i podbija serca dietetyków. Ten chleb z Lidla to prawdziwa perełka

Wiele osób unika na co dzień pieczywa, sądząc, że to jedynie „puste kalorie”. Rzeczywiście wiele rodzajów chleba można tym mianem określić. Jednak jeden produkt „wychodzi” poza utarte schematy. Udowadnia, że największa siła tkwi w prostocie. Dietetycy już go pokochali. A ty masz tę „perełkę” w swojej kuchni? Sprawdź.

Jaki chleb warto kupić?

Dietetyczka Zuzanna Zwolińska poleca pieczywo z oferty Lidla. Jej niekwestionowanym faworytem jest chleb żytni na zakwasie bez drożdży. Wygląda niepozornie, ale ma świetny prosty skład. Na jego etykiecie znajdziemy jedynie pięć pozycji – mąkę żytnią, zakwas żytni, wodę, cukier oraz sól. Tylko tyle i aż tyle. Żadnych sztucznych barwników, zagęstników czy wzmacniaczy smaku.

Jest źródłem między innymi witamin z grupy B, błonnika i ma niski indeks glikemiczny – podkreśla ekspertka w opublikowanym nagraniu.

Takie pieczywo – w przeciwieństwie do wielu innych rodzajów chleba czy bułek – nie podnosi gwałtownie stężenia glukozy we krwi. Wręcz odwrotnie – stabilizuje jej poziom w organizmie, co pozwala uniknąć nagłych napadów głodu. Jednocześnie zapewnia długie uczucie sytości po posiłku. Śmiało mogą po nie sięgać osoby na diecie redukcyjnej. Już niewielka porcja zaspokoi głód i pozwoli uniknąć podjadania. Zmniejszy też ryzyko sięgania po słodycze czy inne niezdrowe przekąski. Co więcej, błonnik zawarty w produkcie odżywi „dobre bakterie” bytujące w układzie pokarmowym i wesprze mikroflorę jelit. Usprawni też ich pracę i przyspieszy spalanie kalorii.

Czy mrożone pieczywo jest zdrowe?

Zuzanna Zwolińska podkreśla, że pieczywo na bazie ciasta mrożonego jest tak samo do jak dobre, pod względem dietetycznym, jak to wypiekane bezpośrednio w piekarni. Nie ma między nimi żadnej różnicy. „Mrożenie nie obniża wartości odżywczych”– podkreśla specjalistka w udostępnionym nagraniu.

