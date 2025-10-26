To kulki to pyszna alternatywa dla sklepowych słodyczy. Skorzystaj z przepisu dietetyka

Dla wielu osób z pewnością zaskoczeniem będzie to, że nawet przygotowując deser, możemy „przemycić” wartościowe składniki. W efekcie otrzymamy pyszną, ale przede wszystkim zdrową przekąskę. Co więcej, wcale nie jest to trudne ani czasochłonne. Jest to też świetna alternatywa dla sklepowych słodyczy, które są pełne cukru i niezdrowych dodatków. Zrób je dziś – z kubkiem kawy w weekendowe popołudnie smakują jeszcze lepiej.

Jak przygotować lniane kulki z przepisu dietetyka?

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w jednym ze swoich nagrań podał przepis na „lniane kulki zdrowia”. Dzięki siemieniu lnianemu i innym wartościowym dodatkom kulki te są bogate w błonnik pokarmowy, białko oraz zdrowe tłuszcze.

Przepis: Kulki zdrowia To pyszny deser, który pozytywnie wpłynie na twoje zdrowie. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 612 w każdej porcji Składniki 100 g zmielonego siemienia lnianego

50 g płatków owsianych

50 g orzechów włoskich

30 g kakao

4 lub 5 suszonych daktyli

1 łyżka miodu

szczypta cynamonu

wiórki kokosowe (do obtaczania kulek) Sposób przygotowania Przygotowanie orzechów, siemienia i daktyliDaktyle zalej ciepłą wodą i odstaw na kilkanaście minut, po czym je odsącz, a następnie zblenduj. Orzechy włoskie posiekaj lub rozdrobnij w malakserze. Siemię lniane zmiel tuż przed przygotowaniem kulek. Mieszanie składnikówW dalszym kroku połącz ze sobą wszystkie suche składniki, czyli zmielone siemię lniane, płatki owsiane, kakao, posiekane orzechy i szczyptę cynamonu. Następnie do tych suchych składników dodaj składniki mokre, czyli pastę z daktyli i miód. Całość dokładnie wymieszaj łyżką lub dłońmi, żeby masa była lepka i zwarta. Jeśli wydaje się zbyt sucha, to możesz dodać do niej trochę miodu lub wody z moczenia daktyli. Formowanie kulekNabieraj po około 1 łyżce masy i formuj kulki. Każdą kulkę możesz obtoczyć w wiórkach kokosowych, kakao lub drobno zmielonych orzechach. Tak przygotowane kulki dobrze jest ułożyć na talerzu lub w pojemniku i wstawić do lodówki na minimum 1 godzinę. W lodówce śmiało możesz przechowywać je kilka dni.

Siemię lniane to popularny superfood. Warto włączyć je do swojego jadłospisu, na przykład pod postacią takiego deseru. Korzystnie wpływa ono między innymi na układ pokarmowy, ponieważ działa osłaniająco i łagodząco na błony śluzowe przewodu pokarmowego. Pomaga także przy chorobie wrzodowej czy refluksie żołądkowo-przełykowym. Jego spożywanie zapobiega również zaparciom. Przyczynia się także do obniżenia poziomu „złego” cholesterolu LDL. Ma też działanie antyoksydacyjne.

Właściwości innych składników „kulek zdrowia”

Specjalista zauważył, że dobór składników do przygotowania tych kulek nie jest przypadkowy, ponieważ ich walory zdrowotne dobrze współgrają z właściwościami siemienia lnianego, które jest głównym elementem tej receptury. Jak wyjaśnił ekspert – kakao, podobnie jak nasiona lnu, jest dobrym źródłem magnezu, dlatego spożywając te kulki, aplikujemy sobie naprawdę pokaźną dawkę tego składnika. Jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mięśni, ale pomaga też regulować ciśnienie, chroniąc układ sercowo-naczyniowy. Podobnie na układ krążenia działa kakao. Kolejnym składnikiem są płatki owsiane.

Badania pokazują, że ich spożywanie pomaga przywrócić prawidłowy poziom glukozy we krwi. A przypomnę, że takie działanie ma również siemię lniane, stąd możemy tu mówić o pewnym wzmocnieniu efektu zdrowotnego – powiedział dietetyk.

Dodał również, że mają one działanie profilaktyczne, ponieważ włączenie ich do diety zmniejsza ryzyko rozwoju cukrzycy. W przepisie użyty jest także cynamon, który skutecznie obniża poziom glukozy we krwi. Redukuje także ciśnienie tętnicze, obniża stężenie trójglicerydów i usprawnia pracę stłuszczonej wątroby. Ważnym elementem są także orzechy włoskie, ponieważ badania dowodzą, że osoby, które je spożywają, rzadziej borykają się z chorobą wieńcową. Warto jednak pamiętać, że ze względu na wysoką kaloryczność deseru, zaleca się spożywać go z umiarem – wystarczą jedna lub dwie kulki dziennie.

