Pij ten napar jesienią i wzmocnij organizm. Zwalczy też infekcje, rozrusza trawienie i uspokoi

Napary ziołowe są wykorzystywane przy łagodzeniu różnego rodzaju dolegliwości. Napar z rumianku działa przeciwzapalnie, z kolei mięta wspiera trawienie oraz łagodzi wzdęcia. Melisa za to uspokaja i cudownie smakuje. Napar z pokrzywy wspomaga oczyszczanie organizmu. O tej porze roku, gdy na dworze jest deszczowo i robi się coraz zimniej, warto postawić na taki napar, który wesprze nasz organizm w walce z infekcjami.

Ten napar pomaga na przeziębienia

Podczas jesieni co roku staram się dość regularnie pić napar z kwiatów lipy. Nie tylko wzmacnia odporność, ale także pomaga na przeziębienie. Pamiętam, że wiele lat temu bardzo wychwalała go moja babcia i uznawała go za „naturalny antybiotyk”. Szczególnie warto pić go w czasie choroby. Ma bowiem działanie napotne i przeciwgorączkowe. Oznacza to, że pobudza gruczoły potowe, a to z kolei pomaga między innymi w pozbyciu się gorączki. Dodatkowo ma on właściwości przeciwzapalne. Działa też osłaniająco na błony śluzowe dróg oddechowych, co z kolei pomaga łagodzić kaszel, chrypkę i ból gardła. Przez to, że ma właściwości moczopędne, pomaga pozbyć się też toksyn z naszego organizmu.

Jeśli chcesz, możesz dodać do takiego naparu miód lub sok malinowy, żeby smakował jeszcze lepiej. Pamiętaj jednak, żeby zrobić to dopiero, gdy taka herbatka nieco przestygnie, by zachować ich wszystkie właściwości odżywcze.

Jakie jeszcze właściwości ma napar z lipy?

Ten napar jest też nieocenionym wsparciem dla układu trawiennego. Pobudza wydzielanie soków trawiennych i żółci, przez co wspomaga trawienie, ale łagodzi również dolegliwości żołądkowe.

Ma łagodne działanie uspokajające, dlatego idealnie sprawdzi się w stanach napięcia i stresu. Ułatwia także zasypianie, więc dobrze jest go wypić przed snem. Napar z kwiatów lipy ma także właściwości antyoksydacyjne. Kwiaty te są bogate we flawonoidy, które są silnymi przeciwutleniaczami. Pomagają neutralizować wolne rodniki, a tym samym wspierają ochronę naszych komórek przed stresem oksydacyjnym, który jest przyczyną szybszego starzenia się organizmu oraz wielu chorób przewlekłych.

