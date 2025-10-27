Lidl znów to zrobił. Ten śniadaniowy hit zgarniesz gratis, ale tylko dziś

Początek tygodnia to dobry czas, by uzupełnić kuchenne zapasy. Właśnie teraz większość supermarketów ogłasza nowe akcje promocyjne. Lidl nie jest w tym względzie wyjątkiem. Sieć przygotowała dla „łowców” okazji prawdziwą gratkę. Rozdaje za darmo produkt, który Polacy wręcz uwielbiają. Wielu nie wyobraża sobie bez niego codziennych posiłków. Oferta ma jednak pewien „haczyk”. Zobacz, co musisz zrobić, jeśli chcesz zaoszczędzić.

Co Lidl rozdaje za darmo?

Tym razem możesz otrzymać gratisowe masło ekstra Łaciate. Jeśli kupisz trzy kostki tego smarowidła w cenie 7,99 zł za sztukę, przy kasie zapłacisz tylko za dwie. Trzecią dostaniesz za darmo, ale jest warunek. Musisz zeskanować kartę w aplikacji Lidl Plus i aktywować specjalny kupon. Zdobycie aplikacji nie jest trudne – wystarczy pobrać ją ze sklepu Google Play lub App Store, zainstalować na telefonie i przejść krótki proces rejestracji. Całość zajmuje tylko kilka minut. Jeśli skorzystasz z tej oferty, to średnia cena kostki masła wyniesie 5,33 zł.

Wprowadzono też ograniczenia – na jeden kupon przypada tylko jedno opakowanie gratis. Akcja rabatowa trwa bardzo krótko: tylko 27 października 2025 roku (poniedziałek). Jeśli chcesz skorzystać z promocji, warto się pospieszyć.

Tanie mleko w Lidlu

W Lidlu taniej kupisz również mleko UHT 3,2% Mleczna Krowa marki Pilos. Pojedynczy karton kosztuje teraz tylko złotówkę i 49 groszy, czyli ponad 60 procent mniej niż zwykle. Obniżka nalicza się jednak dopiero przy zakupie sześciu litrów nabiału. By z niej skorzystać, trzeba też zeskanować aplikację Lidl Plus i aktywować odpowiedni kupon. Na jedno konto lojalnościowe nie można nabyć więcej niż 12 sztuk produktu. Akcja trwa od poniedziałku do środy (27-29 października 2025 roku).

Sieć przygotowała jeszcze jedną niespodziankę dla miłośników dobrego nabiału, tym razem dla wszystkich (a nie tylko członków programu lojalnościowego). Przeceniła mleko świeże od rolnika 3,8% marki Pilos w szklanej butelce. Za jedną sztukę o pojemności 750 mililitrów zapłacisz jedynie 3 złote i 49 groszy (zamiast niespełna 5 złotych). Limit to 6 butelek mleka na paragon. Na zakupy masz sporo czasu. Ta oferta trwa od poniedziałku do piątku. Obowiązuje więc w terminie 27-31 października 2025 roku.

