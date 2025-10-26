Chcesz szybciej schudnąć? Włącz te dwa zielone warzywa do diety, a waga w końcu ruszy z miejsca

Nie istnieje żadna „magiczna różdżka”, która pozwoli nam z dnia na dzień zrzucić nadprogramowe kilogramy. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy zdani wyłącznie na siebie. Niektóre produkty mogą znacznie ułatwić i usprawnić proces odchudzania. Nie trzeba przy tym wydawać ogromnych pieniędzy na żadne tabletki czy egzotyczne przyprawy z drugiego końca świata. Wystarczy sięgnąć po dwa znane, choć niedoceniane warzywa. Ich wyjątkowe właściwości potwierdzają badania.

Jakie zielone warzywo przyspiesza odchudzanie?

Jednym z nich jest szpinak. Naukowcy z Uniwersytetu Lund w Szwecji udowodnili, że zawarte w nim tylakoidy (pęcherzykowate struktury obecne w liściach) zwiększają uczucie sytości i hamują apetyt nawet o 40%, co w realny sposób przekłada się na szybsze rzucanie nadprogramowych kilogramów. Eksperci przeprowadzili trzymiesięczny eksperyment, którego wyniki okazały się dość zaskakujące. Okazało się, że przyjmujące ekstrakt ze szpinaku schudły średnio półtora kilograma więcej niż ochotniczki z grupy kontrolnej otrzymujące placebo. Stoi za tym dość prosty mechanizm. Tylakoidy opóźniają wchłanianie tłuszczów i zwiększają uczucie sytości po posiłku. Jednocześnie zmniejszają ochotę na słodycze i to nawet o 36 procent.

Szpinak jest także doskonałym źródłem kwasu alfa-liponowego (ALA). To antyoksydant, który wspiera metabolizm węglowodanów i tłuszczów. W badaniach wykazano, że regularne spożywanie ALA poprawia wrażliwość insulinową, co ułatwia spalanie zgromadzonych zapasów energii. Jednocześnie stabilizuje stężenie glukozy we krwi. W efekcie minimalizuje ryzyko nagłych napadów głodu związanych z wahaniami poziomu cukru w organizmie.

Co jeszcze pomaga schudnąć?

Niedocenianym „sprzymierzeńcem” odchudzania jest również kapusta włoska. Zawiera wspomniane już tylakoidy (choć w mniejszych ilościach). Dostarcza też sulforafanu. Związek ten – jak zauważyły ekspertki z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – wykazuje dużą skuteczność w zwalczaniu stanów zapalnych. A jak wiadomo ich obecność w organizmie, zwłaszcza długotrwała, może zaburzać przemianę materii i utrudniać odchudzanie.

Ponadto kapusta włoska ma niski indeks glikemiczny i dużą zawartość błonnika nierozpuszczalnego, który pobudza jelita do pracy i ułatwia usuwanie toksyn. W połączeniu z witaminami K, C i B9 wspiera równowagę hormonalną organizmu, co pośrednio również wpływa pozytywnie na proces odchudzania.

