Zamiast słodyczy wybieram to, co poleca dietetyk. Syci lepiej i naprawdę pomaga schudnąć

Wielu z nas bardzo lubi słodycze. Natychmiastowa przyjemność z ich jedzenia potrafi być bardzo kusząca. Niestety, częste sięganie po cukier może skutecznie zniweczyć efekty naszej pracy nad odchudzaniem. Co więcej, regularne ich jedzenie wpływa niekorzystnie na nasze zdrowie.

Co jeść zamiast klasycznych słodyczy?

Dietetyk Bartosz Szemraj opublikował na YouTube nagranie, w którym wyjaśnił, co świetnie sprawdzi się jako zamiennik tradycyjnych słodyczy. Podpowiedział on, co kupić, jeśli mamy ochotę na coś słodkiego, jednak z różnych powodów nie chcemy sięgać po słodycze pełne cukru.

Znajdź sobie dział z batonami proteinowymi. Często mają zdecydowanie mniej kalorii i większą zawartość białka, czyli będą cię bardziej syciły. Zazwyczaj w smaku są porównywalnie dobre do słodyczy i będą miały mniej cukru – powiedział specjalista.

Czym jeszcze można zastąpić słodycze?

Jeśli chcemy ograniczyć jedzenie słodyczy, warto sięgnąć po naturalne i smaczne alternatywy. Doskonale sprawdzą się między innymi świeże owoce. Mają znacznie mniej kalorii od słodkich przekąsek, a do tego są naprawdę zdrowe. Możesz sięgnąć też po suszone owoce, jednak nie jedz ich w nadmiarze, ponieważ mają nieco więcej kalorii. Ciekawą propozycją jest też zrobienie domowego deseru. Cudownie smakuje jogurt naturalny z odrobiną miodu. Możesz spróbować także dietetycznej chałwy, jeśli jesteś miłośnikiem tego przysmaku.

Dlaczego nadmiar cukru szkodzi?

Nadmiar cukru w diecie działa negatywnie na nasz organizm. Może prowadzić do problemów z wagą, ale również zwiększać ryzyko chorób serca czy cukrzycy. Źle wpływa również na stan naszego uzębienia, prowadząc do próchnicy.

Zgodnie z zaleceniami WHO niezbędne jest ograniczenie spożycia cukrów prostych do mniej niż 10% dziennego zapotrzebowania na energię. Nie wliczamy w tę ilość cukrów występujących naturalnie w świeżych, nieprzetworzonych owocach oraz w produktach mlecznych – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

