Tak podkręcisz smak rosołu w kilka sekund! Z tym składnikiem będzie smakować lepiej niż u babci

Rosół to jedna z najpopularniejszych polskich zup. Dzięki długiemu gotowaniu wychodzi pyszny i aromatyczny, a do tego jest niezwykle zdrowy. Nazywany jest „naturalnym antybiotykiem”, więc dobrym pomysłem jest jego przygotowanie zwłaszcza teraz, gdy temperatura za oknem jest coraz niższa. Świetnie sprawdzi się więc jako sposób na wzmocnienie organizmu, jak i klasyczny obiad.

Jak podkręcić smak rosołu?

Jeśli chcesz, żeby twój rosół wyszedł jeszcze smaczniejszy niż normalnie, to koniecznie dodaj odrobinę imbiru. Zupa stanie się wtedy bardziej wyrazista, nieco pikantniejsza, ale też intensywnie cię rozgrzeje w te mroźne dni. Wystarczy, że do wywaru dorzucisz niewielki kawałek korzenia. Nie przesadzaj z ilością, ponieważ zupa stanie się wtedy zbyt intensywna. Plaster o grubości około 3–5 mm na cały garnek wywaru (4–5 litrów) będzie w zupełności odpowiedni. Możesz też użyć tej przyprawy w formie sproszkowanej, dostaniesz ją w wielu sklepach. Imbir nie tylko cudownie rozgrzewa, ale także ma właściwości wspierające trawienie. Ma również działanie przeciwzapalne, przez co delikatnie wspiera odporność.

Jak zrobić pyszny rosół? Wskazówki

Żeby rosół miał naprawdę świetny smak, niezbędne są przyprawy. Poza solą i pieprzem dodaj również liść laurowy i ziele angielskie. Warto dorzucić także odrobinę lubczyku, ponieważ nada całości niepowtarzalnego smaku. Liść lubczyku należy jednak dodać dopiero pod koniec gotowania.

Kluczem do świetnego smaku podczas przyrządzania tej zupy jest również różnorodność mięs. Nie ograniczaj się tylko do użycia kurczaka. Najlepsze danie wyjdzie z połączenia drobiu i wołowiny. Pamiętaj też, żeby zalewać mięso zimną wodą — w ten sposób jego smak będzie powoli uwalniał się do gotującego się wywaru. Rosół najlepiej gotować przez kilka godzin – wtedy będzie najsmaczniejszy. Im dłużej to robimy, tym jego smak staje się intensywniejszy. Koniecznie dodaj też obraną i podpieczoną cebulę. Sprawdź też, jak ugotować klarowny rosół. Szumowiny w tej zupie staną się już tylko nieprzyjemnym wspomnieniem.

