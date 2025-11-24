Bosacka wskazała trzy perełki z Dino. Przy jednym składzie naprawdę się zdziwiła

Większość Polaków robi zakupy spożywcze w dużych supermarketach. Oferują one szeroki wybór produktów w jednym miejscu, a do tego są tańsze niż osiedlowe sklepy i oferują wiele ciekawych promocji. Zazwyczaj Polacy wybierają Biedronkę lub Lidla, ale w ostatnim czasie popularne stało się również Dino.

Perełki z Dino zdaniem ekspertki

Katarzyna Bosacka, specjalistka od zdrowego odżywiania, opublikowała nagranie, w którym pokazała trzy „perełki” z Dino, czyli produkty, które warto włożyć do koszyka podczas zakupów. Pierwszym z nich jest sok z kiszonych buraków. W swoim składzie ma wodę, buraki oraz przyprawy: ziele angielskie i liść laurowy. – Właściwie to wszystko smak natury – powiedziała.

Po spróbowaniu dodała również, że jest pyszny w smaku. Kolejnym produktem wartym zakupienia jest hummus „Pełen dobra”. Składa się on w 54 procentach z gotowanej ciecierzycy. Później w składzie jest woda, olej rzepakowy, pasta sezamowa, ocet spirytusowy, sól, przyprawy i kwas cytrynowy. Ekspertka stwierdziła, że pachnie pastą sezamową i bardzo dobrze smakuje.

Tę przekąskę poleca Katarzyna Bosacka

Ostatnim produktem polecanym przez Katarzynę Bosacką jest produkt, który nazywa się „Słomka z cynamonem”.

Naprawdę się zdziwiłam. Wśród składników na pierwszym miejscu są świeże jaja. A pamiętajmy, że jest to produkt bardzo, bardzo zdrowy – powiedziała.

Do tego w składzie jest mąka pszenna, olej rzepakowy, 15 procent cukru, czyli niezbyt dużo zdaniem specjalistki od zdrowego odżywiania, a także cynamon i sól. Katarzyna Bosacka podsumowała, że jest to „bardzo przyzwoity produkt” do pochrupania. W ten sposób ekspertka pokazała, że nawet w popularnych dyskontach można znaleźć wartościowe artykuły z dobrym składem, pod warunkiem, że robimy zakupy świadomie, czytając etykiety i sprawdzając skład kupowanych przez nas produktów.

