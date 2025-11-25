Babciny trik na twarde masło. W kilka sekund uratuje każde twoje śniadanie

Masło jest jednym z tych produktów, które wykorzystujemy w kuchni naprawdę często. Przydaje się przy smażeniu, to też obowiązkowy składnik podczas przyrządzania wielu rodzajów ciast. Przede wszystkim jednak używamy go do smarowania chleba lub bułek, gdy robimy sobie kanapki.

Patent babci na zbyt twarde masło

Częstą zmorą w kuchni jest zbyt twarde masło, którego nie da się rozsmarować na kanapce. Co więcej, powoduje to, że kromka pieczywa się kruszy lub masło nierównomiernie się rozkłada. Ja w takich sytuacjach zawsze wykorzystuję patent mojej babci. Bardzo mi się on przydaje, ponieważ często przed śniadaniem lub kolacją po prostu zapominam, by wyjąć ten produkt trochę wcześniej z lodówki.

Ten sprytny trik, by masło nie było twarde, jest bardzo prosty. Musisz nalać wrzątek do szklanki, następnie go wylać i włożyć do szklanki kawałek masła. Już po chwili stanie się ono cudownie miękkie.

Jak przechowywać masło?

Żeby masło zachowało odpowiedni smak, ale przede wszystkim świeżość, należy przechowywać je w odpowiedni sposób. W takiej sytuacji masło będzie odpowiednie do jedzenia nawet przez 2–3 tygodnie. Trzeba je trzymać w lodówce, najlepiej w jej najchłodniejszej części. Unikaj wkładania go na półkę, która znajduje się na drzwiach lodówki, ponieważ są tam częste wahania temperatury.

Możesz też przechowywać masło w temperaturze pokojowej, ale wtedy jego okres przydatności będzie znacznie krótszy. Musi być jednak chronione przed tlenem i wilgocią, które przyspieszają proces jełczenia. Trzymaj je więc w specjalnej maselniczce. Pamiętaj też, że masło możesz również mrozić. Wcześniej podziel je na mniejsze porcje i szczelnie zapakuj. W ten sposób będziesz wyciągać z zamrażarki dokładnie tyle, ile potrzebujesz, bez niepotrzebnego rozmrażania zbyt dużej ilości. Jeśli z kolei chcesz rozmrozić masło, przenieś je do lodówki na kilka godzin. Koniecznie też sprawdź, co jest zdrowsze – masło czy margaryna.

