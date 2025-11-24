Najlepsze andrzejkowe ciasto robię bez pieczenia. Zawsze pierwsze znika ze stołu

Wieczór andrzejkowy kojarzy się nie tylko z wróżbami i zabawą, ale również pysznym jedzeniem. Królują wtedy słodkie i wytrawne przekąski. U mnie w domu obowiązkowym elementem podczas andrzejkowego wieczoru jest pyszne ciasto. Jest ono nie tylko niezwykle smaczne, ale też przygotowuje się je bez pieczenia, co jest naprawdę dużym ułatwieniem.

Proste ciasto na andrzejki bez pieczenia

Ciasta bez pieczenia są doskonałą opcją dla osób, które cenią sobie prostotę wykonania różnych deserów. Ja właśnie taka jestem. Co więcej, często przygotowuje się je znacznie szybciej niż klasyczne wypieki. Sprowadza się to bowiem zazwyczaj jedynie do wymieszania składników i schłodzenia całości w lodówce. Najczęściej takie słodkości bazują na herbatnikach czy biszkoptach. Dobrym sposobem jest również użycie groszku ptysiowego.

Przepis: Ciasto kakaowe To ciasto smakuje naprawdę znakomicie, musisz go spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 352 w każdej porcji Składniki Na krem czekoladowy: 1 litr mleka

3 pełne łyżki mąki pszennej

3 pełne łyżki mąki ziemniaczanej

3 łyżki kakao

1 szklanka cukru

2 żółtka Dodatkowo: ok. 600 g kakaowych herbatników

200 g miękkiego masła

1 słoiczek dżemu porzeczkowego lub powideł śliwkowych

kakao do posypania ciasta Sposób przygotowania Przygotowanie kremuOdlej 1,5 szklanki mleka i w misce dokładnie wymieszaj je z mąką pszenną, mąką ziemniaczaną, kakao, cukrem i żółtkami. Pozostałe mleko doprowadź do wrzenia. Następnie cienkim strumieniem wlewaj mieszankę mąk z mlekiem, energicznie mieszając, żeby uniknąć grudek. Gdy budyń zgęstnieje — odstaw go z ognia i przelej do czystej miski. Przykryj powierzchnię folią spożywczą, żeby nie zrobił się kożuch. Pozostaw do całkowitego ostudzenia. Ubijanie masłaMiękkie masło ubijaj mikserem przez około 3 minuty, aż stanie się puszyste. Stopniowo, małymi porcjami dodawaj ostudzony budyń, cały czas miksując, aż powstanie gładki krem. Robienie ciastaPrzygotuj formę (np. o wymiarach około 20 × 30 cm). Posmaruj ją delikatnie masłem i wyłóż papierem do pieczenia. Układaj warstwy w następujący sposób: herbatniki, krem, herbatniki, krem, aż do uzyskania 4–5 warstw. W drugiej od dołu warstwie, zamiast kremu, rozsmaruj dżem lub powidła. Na górze wykończ cienką warstwą kremu. Chłodzenie ciastaCałe ciasto oprósz kakao. Wstaw do lodówki na kilka godzin lub na całą noc, żeby herbatniki zmiękły i warstwy dobrze się połączyły.

Pamiętam, że kiedy pierwszy raz zrobiłam to ciasto, to pierwsze zniknęło ze stołu i wszystkie moje koleżanki poprosiły mnie o przepis. Śmiało możesz je przygotować dzień wcześniej, będzie smakować wtedy jeszcze lepiej, gdy warstwy się „przegryzą”. Wierzch tego deseru możesz ozdobić też startą czekoladą. Jeśli chcesz poczęstować gości czymś jeszcze, możesz też przyrządzić karpatkę. Zamiast klasycznego spodu wystarczy, że użyjesz groszku ptysiowego. W ten sposób zrobisz ją w ekspresowym tempie.

Inne pomysły na szybkie desery andrzejkowe

Jeśli nie masz czasu, to na andrzejki możesz przygotować proste, ale nadal pyszne i efektowne desery. Jednym z nich są kolorowe kostki z galaretek. Wystarczy zrobić je w różnych kolorach i pokroić, gdy już stężeją. Całość przełóż do miseczek lub pucharków, a na koniec ozdób bitą śmietaną i posyp wiórkami czekoladowymi. Ciekawym pomysłem jest też zrobienie innych deserów w pucharkach. Musisz tylko nałożyć odrobinę jogurtu waniliowego, dodać pokruszone herbatniki i kawałki świeżych owoców. Cudownie smakują też pieczone jabłka z odrobiną cynamonu. Z pewnością każdy też będzie zajadać się tradycyjnymi racuchami z jabłkami.

