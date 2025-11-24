2+1 gratis w Stokrotce. Polacy wynoszą ze sklepów pełne siatki, bo można sporo zaoszczędzić

Tym razem w gratisie zgarnąć można produkt, bez którego większość osób nie wyobraża sobie gotowania, pieczenia czy smażenia. Stokrotka zorganizowała na niego superpromocję. Co ciekawe, by z niej skorzystać, nie trzeba posiadać żadnych specjalnych kart lojalnościowych ani aplikacji na telefon, jak ma to miejsce w przypadku innych sieci handlowych. Wystarczy przyjść do sklepu i zrobić zakupy. Warto, bo można sporo zaoszczędzić, a limity są duże.

Co możesz zgarnąć w gratisie w Stokrotce?

Promocją objęto Masło Extra Polskie marki Mlekovita. Jeśli włożysz do koszyka trzy sztuki smarowidła o łącznej masie 600 gramów, przy kasie zapłacisz tylko za dwie z nich. Sieć nałożyła na klientów pewne ograniczenia. Nie możesz nabyć więcej niż sześć kostek tłuszczu na jeden paragon. Akcja trwa przez trzy dni. Zaczyna się w poniedziałek, a kończy w środę. Obowiązuje więc od 24 do 26 listopada 2025 roku.

Jak prawidłowo przechowywać masło?

Masło należy do produktów wyjątkowo wrażliwych na temperaturę, światło i zapachy, dlatego jego prawidłowe przechowywanie ma ogromne znaczenie. Najlepiej trzymać je w lodówce, w szczelnym opakowaniu lub w maselniczce z pokrywką, która chroni smarowidło przed dostępem powietrza. Dzięki temu nie chłonie ono zapachów wydzielanych przez inne artykuły spożywcze leżące w chłodziarce. Jeśli chcesz, by masło było szybko gotowe do użycia, możesz odciąć niewielki kawałek i przechowywać go w temperaturze pokojowej przez 2–3 dni, ale tylko w dobrze domkniętej maselniczce. Jeżeli masz w domu większe zapasy tłuszczu, wsadź je do zamrażarki. Tam mogą leżeć nawet kilka miesięcy, nie tracąc na jakości. Przed użyciem wystarczy wyjąć je, przełożyć do lodówki i poczekać aż nabiorą odpowiedniej konsystencji.

Czytaj też:

W PRL-u parzono ją w każdym domu. Dziś mało kto pamięta, że chroni organizm zaskakująco skutecznieCzytaj też:

Ten zdrowy krem robię z 2 składników. Wyjadam go łyżką prosto ze słoika bez wyrzutów