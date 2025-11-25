Na zakupy wpadnij do Biedronki. „4+2”, „3+3 gratis” i mocno przeceniona kawa robią swoje

Jeśli wybierasz się w ciągu najbliższych dni na większe zakupy, to koniecznie pojedź do Biedronki. Czeka tam bardzo dużo atrakcyjnych ofert na popularne produkty spożywcze. Dzięki temu można realnie zaoszczędzić na codziennych zakupach. To też świetna okazja, by zrobić większe zapasy przed andrzejkami lub świętami Bożego Narodzenia.

Kawa w świetnej cenie

Aż do soboty (29 listopada) wszystkie kawy MK Café obejmuje specjalna promocja. Przy zakupie dwóch produktów tej marki, drugi nabędziesz aż o 60 procent taniej. Można je ze sobą dowolnie mieszać. Oznacza to, że możesz kupić na przykład kawę mieloną i ziarnistą. Obowiązuje limit dzienny. Nie możesz nabyć więcej niż cztery kawy (w tym dwie ze specjalnym rabatem).

Pamiętaj, że kawę najlepiej przechowywać w szczelnym pojemniku, z dala od światła i wilgoci. W ten sposób będziesz mógł cieszyć się jej aromatem naprawdę długo.

Tanie masło i margaryna

Do najbliższej soboty w Biedronce w świetnej cenie kupisz także masło ekstra polskie marki „Mlekovita”. Nabędziesz je w ramach oferty „4 plus 2 gratis”. Limit dzienny to sześć sztuk. Warto do koszyka podczas zakupów wrzucić również margarynę marki „Kasia”. Przy zakupie czterech kostek każdą dostaniesz aż o 60 procent taniej. To znaczy, że zapłacisz 1,99 zł zamiast 4,99 zł.

Co jeszcze kupić w Biedronce?

W środę (27 listopada) wszystkie mleka UHT kupisz w ramach oferty „3 plus 3 gratis”. Obowiązuje jednak limit dzienny 12 sztuk na kartę Moja Biedronka. Oznacza to, że maksymalnie dostaniesz 6 opakowań za darmo. To świetna okazja, ponieważ mleko UHT może stać poza lodówką nawet przez kilka miesięcy, a więc możesz zrobić spore zapasy. Warunkiem jest jednak to, by nie było ono otwarte. Musisz się też spieszyć, ponieważ ta promocja trwa tylko jeden dzień.

Z kolei do soboty (29 listopada) wszystkie śmietanki UHT dostaniesz o połowę taniej. Dotyczy to jednak tylko drugiego, tańszego produktu. Obowiązuje też limit dzienny czterech sztuk na kartę Moja Biedronka.

