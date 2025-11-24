Raz upiekłem ten chleb z płatkami owsianymi. Od tego dnia nie kupuję już sklepowego

Chleb dla wielu z nas jest niezbędnym elementem śniadania lub kolacji. Część osób jednak nie ma blisko swojego domu piekarni, a więc kupuje ten produkt w supermarkecie. Przez to z kolei jest on mniej smaczny. Okazuje się jednak, że bez trudu można przygotować taki chleb w domu i jest to znacznie mniej skomplikowane, niż nam się wydaje.

Prosty przepis na pyszny domowy chleb

Specjalistka od zdrowego odżywiania Samanta Kubacka opublikowała na swoim Instagramie prosty przepis na przepyszny chleb własnej roboty. Robi się go z płatków owsianych, innych dowolnych ziaren oraz odrobiny oleju i soli, a także mąki i drożdży. Masę miesza się łyżką, przez co taki wypiek jest naprawdę prosty do zrobienia. Nie zajmuje to też dużo czasu. Ekspertka zauważa, że zawsze wychodzi – pod warunkiem, że nie zmieni się proporcji składników. Obowiązuje jeszcze jedna ważna zasada. Dotyczy ona mąki.

Ważne jest to, żeby używać „lekkich” mąk w tym przepisie, takich jak pszenna typ 500 czy orkiszowa jasna w typie 620–730. Tych innych „ciężkich” możemy dać nie więcej niż ¼ całości mąki – podkreśliła.

Taki domowy wypiek będzie świetną alternatywą dla chleba pszennego.

Przepis: Domowy chleb Jak raz upieczesz ten chleb, to już nigdy nie zjesz tego ze sklepu. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. 20 min. Liczba porcji 20 Liczba kalorii 224 w każdej porcji Składniki 4 szklanki mocno ciepłej (nie gorącej!) wody

100 g świeżych drożdży

1 kg mąki

1 płaska łyżka soli

2 łyżki oleju

1 szklanka płatków owsianych

30 g ulubionych ziaren Sposób przygotowania Przygotowanie rozczynuDo ciepłej wody dodaj drożdże i sól, wymieszaj aż się rozpuszczą. Robienie ciastaDodaj całą mąkę, olej, płatki owsiane i ziarna. Dokładnie wymieszaj łyżką lub ręką. Ciasto powinno być dość luźne. Przykryj i odstaw na 1 godzinę, aż wyraźnie urośnie. Pieczenie chlebaForemkę posmaruj tłuszczem i obsyp mąką. Przełóż ciasto do formy i zostaw na 10 minut. Później włóż do piekarnika i piecz przez 1 godzinę w 180°C (termoobieg lub góra–dół). Możesz piec także w garnku żeliwnym lub naczyniu żaroodpornym.

Dlaczego warto jeść płatki owsiane?

Chleb z płatków owsianych nie tylko świetnie smakuje, ale jest też naprawdę bardzo zdrowy. Dzięki zawartości błonnika pokarmowego sprawia, że po jego zjedzeniu czujemy się dłużej syci. Dodatkowo reguluje trawienie i obniża poziom „złego” cholesterolu LDL. Spowalnia także wchłanianie cukrów, stabilizując poziom glukozy we krwi.

Płatki owsiane są też bogate w wapń, który jest podstawowym budulcem kości. Dostarczają również różnych mikroelementów. Żelazo zapobiega anemii, cynk wzmacnia odporność i dobrze wpływa na skórę, a witaminy z grupy B wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego. Najlepiej wybierać płatki owsiane zwykłe lub górskie, ponieważ są najmniej przetworzone, w odróżnieniu od błyskawicznych. Są więc lepsze dla naszego zdrowia. Koniecznie zobacz też, jak jedzenie płatków owsianych wpływa na serce.

