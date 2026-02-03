Chinki kochają ten napój. Pomaga im schudnąć i cudownie rozluźnia

Herbata to jeden z najbardziej lubianych i popularnych napojów na świecie. Pijemy ją rano, do śniadania, w przerwach w trakcie pracy, do kolacji. Czasami to sposób na rozgrzanie się, innym razem miły rytuał. Aktualnie bez problemu możemy kupić różne rodzaje herbat z wieloma ciekawymi dodatkami. Czasami jednak zapominamy przez to o klasykach.

Jednym z nich jest herbata jaśminowa, która jest bardzo popularna w Chinach, ale również w naszym kraju ma wielu wielbicieli. Zdarzają się jednak też takie osoby, które nie piły jej nigdy. Warto więc nadrobić „zaległości” w tej kwestii, ponieważ poza świetnym smakiem ma ona też wiele dobroczynnych właściwości. Jedną z nich jest wspieranie metabolizmu, co z kolei ułatwia walkę z nadprogramowymi kilogramami. Jej bazą jest zielona herbata, do której dodaje się kwiaty jaśminu. Jest ona w ten sposób aromatyzowana. To jednak podstawa tego naparu odpowiada za większość wartości odżywczych, w tym mechanizm wspierający redukcję masy ciała.

Zawarte w tej herbacie katechiny w połączeniu z kofeiną stymulują organizm do szybszego spalania kalorii i wykorzystywania zapasów tłuszczu jako źródła energii. Pamiętaj jednak, że nie istnieją „magiczne napoje”, które błyskawicznie i bez wysiłku pomogą ci schudnąć. Najważniejsze jest odpowiednie odżywianie, deficyt kaloryczny oraz regularna aktywność fizyczna.

Inne właściwości herbaty jaśminowej

Ta herbata jest również bogata w polifenole. Ma więc działanie antyoksydacyjne. Antyoksydanty neutralizują wolne rodniki, co chroni komórki przed uszkodzeniami i opóźnia procesy starzenia się organizmu oraz zmniejsza ryzyko wielu chorób cywilizacyjnych. Jej picie jest również wsparciem dla układu krążenia. Może przyczyniać się do zmniejszenia „złego” cholesterolu LDL, a także wspierać elastyczność naczyń krwionośnych.

Jej wielką zaletą jest też fakt, że ten rodzaj herbaty wpływa kojąco na nasze zmysły. Dzięki tej właściwości dla wielu osób przewyższa ona samą zieloną herbatę. Już sam jaśminowy zapach działa pozytywnie na nasz układ nerwowy. Linalol, czyli związek obecny w jaśminie, wywołuje stan odprężenia. Picie takiego naparu może więc poprawiać nastrój i delikatnie uspokajać.

