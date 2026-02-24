Nie dodawaj tego do placków ziemniaczanych. Tracą chrupkość i smak

Placki ziemniaczane są tradycyjnym, polskim daniem, które uwielbiają Polacy. Doskonale sycą, a do tego można je podać na wiele różnych sposobów, zarówno „na słodko”, na przykład z cukrem i śmietaną, jak i w wersji wytrawnej z gulaszem lub sosem grzybowym. Ich wielką zaletą jest też to, że są tanie. Robi się je z ziemniaków z dodatkiem cebuli, a więc naszych, polskich warzyw, za które płaci się naprawdę niewiele.

Błąd podczas robienia placków ziemniaczanych

Duża część osób, przygotowując to danie, popełnia jednak spory błąd, który sprawia, że potrawa smakuje znacznie gorzej. Chodzi o dodawanie proszku do pieczenia. Niektórzy wsypują go, mając nadzieję, że placki staną się bardziej puszyste. W rzeczywistości jest on wrogiem najbardziej charakterystycznej cechy tego dania, czyli chrupkości.

Ten składnik w plackach ziemniaczanych jest po prostu zbędny. Danie to opiera się na naturalnej strukturze startego ziemniaka i mąki, które same w sobie nadają odpowiednią konsystencję. Proszek do pieczenia może negatywnie wpływać na smak, ale też sprawia, że placki ziemniaczane stają się mniej chrupiące. Rosną i w efekcie są bardziej „biszkoptowe” lub gąbczaste. Blokuje to z kolei utworzenie się twardej, chrupiącej skorupki, którą tak lubimy. Zamiast używać chemicznych spulchniaczy, zadbaj o odpowiednie odciśnięcie nadmiaru wody z ziemniaków. To wystarczy, by potrawa wyszła naprawdę idealnie.

Przepis: Placki ziemniaczane Placki ziemniaczane z tego przepisu zawsze wychodzą idealne. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 35 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 108 w każdej porcji Składniki 500 g ziemniaków

½ łyżki mąki pszennej

¼ cebuli, drobno startej

1 jajko

olej roślinny do smażenia

sól Sposób przygotowania Przygotowanie ziemniakówObierz je i zetrzyj na tarce o drobnych oczkach bezpośrednio do dużej miski. Nie mieszając masy, delikatnie pochyl miskę, odlewając zebraną wodę. Po kilku minutach odciśnij ziemniaki ręką, aby usunąć jak najwięcej płynu. Mieszanie składnikówDo odciśniętych ziemniaków dodaj mąkę, startą cebulę, jajko i szczyptę soli. Wymieszaj na jednolitą masę. SmażenieRozgrzej na patelni olej. Nakładaj na gorący tłuszcz łyżkę masy i delikatnie spłaszczaj, tworząc cienkie placuszki. Smaż z każdej strony ok. 2–3 minuty, aż będą złociste i chrupiące. Po usmażeniu przełóż placki na ręczniki papierowe, aby odsączyć tłuszcz.

Jak przygotować pyszne placki ziemniaczane? Rady

Musisz zadbać o to, by olej, na którym je smażysz, miał odpowiednio wysoką temperaturę. Kładź więc placki na mocno rozgrzany tłuszcz. Postaraj się też formować dość cienkie placki. Im większa będzie powierzchnia styku z patelnią, tym placki będą bardziej chrupiące, a przecież o to właśnie chodzi. Nigdy nie przykrywaj też patelni pokrywką w trakcie smażenia tego specjału.

Ważny jest również wybór odpowiednich ziemniaków. Postaw na odmiany mączyste (typ kulinarny C), takich jak Bryza, Ibis, Tajfun czy Gustaw. Mają one naturalną zawartość skrobi, która naturalnie „klei" masę”. Nie wybieraj za to młodych ziemniaków, ponieważ mają zbyt niską zawartość skrobi.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o placki ziemniaczane

Czy do placków ziemniaczanych dodaje się proszek do pieczenia?

Choć niektórzy dodają go w celu uzyskania puszystości, jest to uznawane za błąd. Proszek do pieczenia sprawia, że placki stają się gąbczaste i „biszkoptowe”, co uniemożliwia powstanie charakterystycznej, twardej skorupki. Jeśli zależy Ci na jakości dania, lepiej zrezygnować z tego dodatku.

Co zrobić, żeby placki ziemniaczane były chrupiące?

Sekret chrupkości tkwi w kilku prostych krokach:

Odciśnij wodę: Zadbaj o usunięcie nadmiaru płynu ze startych ziemniaków.

Wysoka temperatura: Kładź masę wyłącznie na mocno rozgrzany olej.

Forma: Formuj cienkie placki, aby jak największa powierzchnia stykała się z patelnią.

Bez przykrycia: Nigdy nie smaż placków pod pokrywką.

Jakie ziemniaki są najlepsze na placki ziemniaczane?

Najlepiej sprawdzają się odmiany mączyste (typ kulinarny C), takie jak Bryza, Ibis, Tajfun czy Gustaw. Zawierają one dużo skrobi, która naturalnie wiąże masę. Należy unikać młodych ziemniaków, ponieważ mają one zbyt mało skrobi, by placki wyszły idealne.

