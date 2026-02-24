Ewa Wachowicz dodaje aż 1 kg bananów do sernika. Klasyczny wypiek nie ma szans

Sernik to jedno z najpopularniejszych ciast w naszym kraju. Delikatna, kremowa konsystencja i cudownie słodki smak sprawiają, że niemal wszyscy chętnie się nim zajadamy. Można go przygotować na wiele sposobów – klasycznie, ale też na zimno czy pod postacią sernika nowojorskiego. Słynna ekspertka kulinarna Ewa Wachowicz przedstawiła jednak jeszcze ciekawszą recepturę na ten przysmak. Chodzi o przyrządzenie sernika bananowego.

Jak zrobić sernik bananowy Ewy Wachowicz? Prosty przepis

Ewa Wachowicz poleca dodać do tego sernika 3/4 szklanki cukru. Ja jednak nie przepadam za zbyt słodkimi ciastami. Korzystając już ze swojego doświadczenia w pieczeniu, wiem, że czasem lepiej dodać mniejszą ilość cukru, niż jest zalecana w przepisie. Stosuję wtedy swoją „autorską metodę” i obniżam jego ilość o połowę. Jeśli również większość ciast jest dla ciebie zbyt słodka – skorzystaj z mojego patentu. Warto pamiętać też, że w przypadku tego sernika naturalnej słodyczy dodadzą banany. Wybieraj więc te słodkie i mocno dojrzałe.

Przepis: Sernik bananowy Nigdy nie jadłam smaczniejszego sernika. Też musisz spróbować. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 1 godz. 30 min. Liczba porcji 10 Liczba kalorii 270 w każdej porcji Składniki Do masy serowej: 600 g chudego twarogu

ok. 1 kg dojrzałych bananów (około 8 sztuk)

3 jajka

¾ szklanki cukru

4 łyżki mąki (np. orkiszowej jasnej)

2 łyżeczki ekstraktu waniliowego

sok z ½ cytryny oraz otarta skórka z owocu Na polewę i do dekoracji: 100 g białej czekolady

1 łyżka masła orzechowego

4 łyżki śmietanki 36%

szczypta soli

30 g orzeszków ziemnych do posypania Sposób przygotowania Przygotowanie bazyTwaróg pokrusz do kielicha miksera lub blendera. Dodaj obrane banany, mąkę, jajka, cukier oraz ekstrakt waniliowy. Na koniec zetrzyj skórkę z cytryny i wlej wyciśnięty z niej sok. Wszystko zmiksuj na gładką, jednolitą masę. PieczenieTortownicę o średnicy 25 cm wyłóż papierem do pieczenia, a jej boki wysmaruj masłem. Przelej masę do formy i piecz przez 45 minut w temperaturze 180°C. Po upieczeniu odstaw sernik do całkowitego wystygnięcia. Robienie polewyW garnuszku nad kąpielą wodną rozpuść białą czekoladę. Dodaj masło orzechowe oraz śmietankę i szczyptę soli. Mieszaj energicznie, aż składniki się połączą w lśniącą polewę. Dekorowanie sernikaWystudzony sernik polej przygotowaną masą czekoladową. Brzegi ciasta udekoruj posiekanymi orzeszkami ziemnymi.

Przygotowanie sernika bananowego – rady

Przygotowując ten wypiek, zwróć uwagę na to, żeby produkty, których używasz, miały temperaturę pokojową. Dzięki temu jajka, ser i tłuszcz łatwiej się łączą, a masa jest gładsza i bez grudek. Bardzo ważne jest też, żeby ser był dobrze zmielony. Jeśli używasz twarogu w kawałku – przepuść go przez maszynkę lub porządnie zmiksuj. Jeśli chcesz zrobić sernik bez cukru, możesz go zastąpić na przykład erytrytolem. W ten sposób będzie mniej kaloryczny, a równie słodki, co klasyczny deser.

Masy serowej nie miksuj zbyt długo (nie rób tego też na wysokich obrotach). Zbyt duża ilość powietrza w masie zwiększy ryzyko tego, że sernik będzie pękał podczas pieczenia. Po upieczeniu nie wyciągaj go od razu z piekarnika, lecz pozwól powoli stygnąć. Nagła zmiana temperatury również często powoduje pęknięcia. Przed pieczeniem formę wysmaruj masłem lub wyłóż papierem do pieczenia. Ułatwi to wyjęcie sernika. Najlepiej podawać to ciasto lekko schłodzone.

Inne pomysły na pyszne ciasto

Jeśli masz ochotę na kulinarne eksperymenty dotyczące pieczenia tego ciasta, sernik daje naprawdę dużo możliwości. Świetnie sprawdzą się także różne aromaty, na przykład wanilia, skórka z cytryny lub pomarańczy. Możesz też przyrządzić sernik na bazie pokruszonych ciastek. Idealne będą popularne ciasteczka „Lotus”. Nadadzą mu ciekawą strukturę, ale też urozmaicą smak.

Możesz zrobić też „sernik dubajski” z pistacjami, sernik z polewą malinową lub „seromakowiec” – czyli połączenie sernika i makowca.

