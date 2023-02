Ziemniaki zrobiły się zielone? Uważaj, to toksyczna solanina!

Prawdopodobnie każdy z nas jada czasem ziemniaki. To produkt stosunkowo tani, który kupujemy w większych ilościach i przechowujemy dłużej (koniecznie w ciemnym i chłodnym miejscu!). Są doskonałym dodatkiem do wielu potraw, ale też same w sobie mogą stanowić danie, takie jak np. placki ziemniaczane.

Wygląd ziemniaka świadczy o jego przydatności do spożycia

Większość z nas nie analizuje dokładnie wyglądu ziemniaka przed jego obraniem. Ot, jeśli zauważymy zielone elementy lub młode pędy, po prostu grubiej obieramy bulwę, wycinając wszelkie skazy. Tymczasem to może się odbić na naszym zdrowiu. Szczególnie niebezpieczne jest jedzenie ziemniaków, które mają zielonkawą barwę. Dlaczego?

Zielone ziemniaki? To solanina

Pod wpływem światła ziemniaki wytwarzają toksynę zwaną solaniną. Chroni je przed owadami i bakteriami, ale jest toksyczna dla ludzi. Zazielenienie ziemniaków jest dobrym wskaźnikiem obecności solaniny. Związek ten działa poprzez hamowanie enzymu biorącego udział w rozkładaniu niektórych neuroprzekaźników. Działa również poprzez uszkadzanie błon komórkowych i może negatywnie wpływać na przepuszczalność jelita.

W rzeczywistości, w zależności od odmiany, jeden ziemniak może bardzo szybko stać się zielony, ale zawierać umiarkowany poziom solaniny. Mimo wszystko zazielenienie się ziemniaka jest sygnałem ostrzegawczym i powinniśmy zrezygnować z jedzenia takiego produktu.

Poziomy solaniny są najwyższe w skórze ziemniaka. Z tego powodu obieranie zielonego ziemniaka aż do uzyskania standardowej barwy pomoże znacząco zmniejszyć jego poziom. Jednak jeśli solaniny jest wyjątkowo dużo, będzie obecna także w środku. Obróbka termiczna nie spowoduje spadku stężenia, a ziemniak będzie miał gorzkawy smak.

Zatrucie solaniną – czym się objawia?

Objawy zatrucia solaniną obejmują:

Biegunkę

Gorączkę lub osłabienie

Ból głowy

Niski puls

Ból żołądka lub brzucha

Wymioty

Objawy standardowo utrzymują się około 24 godzin. W skrajnych przypadkach może dojść do porażenia, śpiączki lub nawet śmierci.

Trudno powiedzieć dokładnie, ile solaniny sprawi, że poczujemy się źle. Zależy to w dużej mierze od indywidualnej tolerancji i masy ciała. Dlatego też ryzyko zatruciem wzrasta w przypadku dzieci.

Aby ograniczyć produkcję solaniny w ziemniakach:

przechowuj ziemniaki w ciemnym, chłodnym i suchym miejscu

umyć ziemniaki przed gotowaniem

obierz lub wytnij zielone obszary przed gotowaniem

odrzucić ziemniaki wyraźnie zazielenione Uwaga! Solaninę zawierają też inne rośliny psiankowate (grupa roślin z rodziny Solanaceae), w tym pomidory, ziemniaki i bakłażany.

