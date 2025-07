Masz dość picia wody? Te napoje z Lidla smakują obłędnie i ratują w upał

Podstawą nawodnienia latem (i nie tylko) jest niegazowana woda bez żadnych dodatków. To ona odpowiada za transport tlenu, substancji odżywczych oraz innych cennych związków do wszystkich komórek i narządów. Reguluje temperaturę ciała, uczestniczy w wielu reakcjach metabolicznych. Wspomaga też usuwanie toksyn z organizmu. Odgrywa niezwykle ważną rolę w utrzymaniu dobrej kondycji psychicznej i fizycznej. Nie musisz jednak sięgać wyłącznie po „czystą” wodę, by uzupełnić płyny. Świetnie sprawdzą się również inne napoje, nawet te ze sklepowej półki. Lidl ma w swojej ofercie ciekawe i godne polecenia propozycje. Zobacz, co wybrać.

To najlepsze napoje z Lidla na upał

Pierwszym polecanym produktem jest Żywiec Zdrój Naturals z delikatną nutą maliny i cytryny. Ma prosty, krótki skład. Nie zawiera dodatku cukru, słodzików, barwników, konserwantów czy wzmacniaczy smaku. Znajdziemy w nim tylko wodę źródlaną (99,8%), regulator kwasowości, czyli naturalny kwasek cytrynowy oraz naturalne aromaty. Jest dostępny w ofercie wielu popularnych supermarketów, między innymi w Carrefourze czy sieci E. Leclerc. Butelka o pojemności 1,2 litra kosztuje w promocji około 3 złotych i 60 groszy.

Warto sięgać też po wodę kokosową z sokiem arbuzowym marki Coconaut. Zawiera tylko dwa składniki – wodę z młodego kokosa oraz sok arbuzowy NFC. Przywołany skrót pochodzi od angielskich słów „Not From Concentrate”, co można przetłumaczyć jako „nie z koncentratu”. Oznacza to, że wskazany sok został pozyskany bezpośrednio z owoców. W procesie produkcji nie zagęszcza się go ani nie rozcieńcza. Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię – woda kokosowa dostarcza pewnych ilości elektrolitów oraz innych cennych związków. Wspomina o tym dietetyk Mateusz Durbas:

Według danych przedstawionych przez FAO (Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa) i USDA (Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych) woda kokosowa zawiera 95% wody, około 0,7 g białka, 0,2 g tłuszczu oraz od 3,7 g do 5 g węglowodanów w 100 ml produktu, a więc blisko 20 kcal na 100 ml. Ponadto jest ona dobrym źródłem potasu (250 – 294 mg/100 ml), jak również cechuje się pewną zawartością sodu (25 – 105 mg/100 ml), chloru (118 mg/100 ml), magnezu (10 – 25 mg/100 ml), wapnia (24 mg/100 ml), fosforu (20 mg/100 ml) oraz niewielką żelaza, cynku, witaminy C i witamin z grupy B.

Jaki jeszcze napój warto kupić w Lidlu?

Dobrym wyborem będzie też Tymbark Po Prostu. Ten napój kompotowy występuje w czterech różnych wariantach smakowych, takich jak: agrest, rabarbar, truskawka oraz śliwka. „Wspólnym mianownikiem” tych produktów jest prosty, naturalny skład. Niestety zawierają one cukier, choć jego ilości są stosunkowo niewielkie (około 5 gramów w 100 mililitrach). Niemniej jednak nie warto sięgać po wspomniane napoje na co dzień, a jedynie od czasu do czasu.

