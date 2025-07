Cukier za 1,49 zł i herbata 80% taniej? Biedronka ruszyła z ofertą, której nie możesz przegapić

Herbata z cukrem to jeden z ulubionych napojów Polaków, po który wiele osób sięga nawet kilka razy dziennie. W efekcie oba produkty dość szybko się kończą. Trzeba więc regularnie uzupełniać domowe zapasy, a tym samym ponosić niemałe wydatki. Na szczęście domowy budżet można nieco odciążyć dzięki promocjom. Ciekawą ofertę na cukier i markową herbatę przygotowała Biedronka. Produkty dostępne są w bardzo korzystnych cenach. Tak dobrych okazji nie było w tej sieci od dawna.

Jak dostać tani cukier w Biedronce?

Darmowy cukier mogą otrzymać wyłącznie posiadacze karty lub aplikacji Moja Biedronka – i to pod pewnymi warunkami. Jeśli chcą zaoszczędzić muszą kupić minimum 10 paczek produktu. Wtedy przy kasie zapłacą tylko za pięć z nich. W przeliczeniu kwoty na 10 opakowań, cena jednego wyniesie 1,49 złotych. Można wybierać spośród wielu różnych marek – Diamant, Polski Cukier, Sweet Family. Obowiązuje jednak limit dzienny – 20 opakowań na konto Moja Biedronka.

Tania herbata w Biedronce

Sieć przeceniła wszystkie herbaty marki Ramsey. Jeśli kupisz jedną z nich, drugą dostaniesz za pół ceny. Obniżka dotyczyć będzie jednak tańszego spośród wybranych produktów. To jednak niejedyny upust, na jaki możesz liczyć. Promocja obejmuje również herbaty Lipton w dużych opakowaniach (92 torebki). Jeżeli włożysz do koszyka, dwie dowolne paczki, tańszą z nich otrzymasz „za grosze”. Rabat sięgnie 80 procent. Przedstawiona oferta ma jednak pewien „haczyk”. Jest skierowana wyłącznie do członków programu Moja Biedronka. W dodatku na klientów nałożono ograniczenia. Limit dzienny to 4 opakowania herbaty Lipton (w tym dwa po niższej cenie) na jedno konto lojalnościowe.

Kiedy iść na zakupy do Biedronki?

Tym razem masz całkiem sporo czasu na uzupełnienie domowych zapasów. Jeśli nie zdążysz zrobić potrzebnych zakupów w ciągu tygodnia, możesz nadrobić zaległości w weekend, nie tracąc okazji do oszczędności. Wszystkie opisane wyżej promocje obowiązują bowiem do 19 lipca 2025 roku. To bardzo dobra wiadomość, bo zazwyczaj akcje rabatowe organizowane przez Biedronkę trwają nie dłużej niż trzy dni.

