Cały owoc, sok czy mus? Jedna z tych opcji może ci bardziej zaszkodzić niż pomóc

Każdy z nas wie, że owoce są niezwykle ważnym elementem zdrowej diety. Dostarczają do naszego organizmu niezbędnych minerałów, witamin, ale też błonnika pokarmowego (który usprawnia trawienie i sprawia, że czujemy się bardziej syci). Wiele osób zastanawia się jednak, czy lepiej sięgać po całe owoce, czy może soki owocowe. A może dobrym wyborem jest też mus owocowy? Odpowiedź na te pytania znajdziesz poniżej.

Czy pić gotowe soki owocowe?

Najpierw warto poruszyć temat gotowych soków, które bez problemu możemy znaleźć na sklepowych półkach. Te lepiej omijać, ponieważ, jak tłumaczy psychodietetyk Anna Ostrowska w opublikowanym przez siebie nagraniu, takie soki to jak spożycie cukru z owoców bez ich korzystnych właściwości.

Sok owocowy jest najmniej korzystną opcją dla poziomu cukru we krwi. Nie ma błonnika, więc cukry wchłaniają się bardzo szybko, powodując znaczny skok glukozy we krwi. Łatwo jest też wypić jego dużą ilość, nie zaznając uczucia sytości, ponieważ fruktoza w nim zawarta niejako „omija” mechanizmy regulujące głód i sytość, więc organizm nie rozpoznaje, że dostarczył sobie energii – powiedziała specjalistka.

Co więcej, należy też pamiętać o tym, że takie soki często zawierają sztuczne barwniki i konserwanty oraz dodatkowy cukier, syrop glukozowo-fruktozowy czy inne słodziki. Najlepiej więc sięgać po soki owocowe 100% lub przygotować je samodzielnie w domu.

Co jest lepsze: owoce czy sok z owoców?

I choć wiadomo już, że lepiej nie pić zbyt często gotowych soków owocowych, to co jednak z sokami, które przygotowujemy samodzielnie w domu? Przecież wtedy wiemy, że nie dodajemy do nich żadnych szkodzących składników czy „nadprogramowego” cukru. Tutaj sprawa wygląda inaczej. Owszem, takie soki nie są niezdrowe i sięganie po nie nie jest błędem. Jednak jeśli zależy nam na tym, by dostarczyć naszemu organizmowi maksymalną ilość dobroczynnych składników, to lepiej zjeść owoc. Wynika to z faktu, że soki owocowe mają między innymi mniej błonnika pokarmowego niż całe owoce. Dodatkowo takie soki są mniej sycące niż owoce, co również może być istotne, na przykład, gdy chcemy pozbyć się nadprogramowych kilogramów.

Po wyciśnięciu soku zostaje nam „pulpa”, którą zazwyczaj wyrzucamy. W niej jednak zawarty jest cały ogrom witamin i mikroelementów, które tak naprawdę zamiast do naszego organizmu, trafiają po prostu do kosza. Dodatkowo owoce wymagają gryzienia, co spowalnia jedzenie i sprzyja kontroli apetytu. Reasumując: wypicie świeżo wyciskanego soku dostarczy nam pewną dawkę składników odżywczych, jednak nie zastąpi zjedzenia całego owocu.

Czy mus owocowy jest zdrowy?

Niektórzy chętnie sięgają także po musy owocowe, które są sprzedawane w wygodnych tubkach. Jest to dobry pomysł na szybką przekąskę, którą można ze sobą zabrać do szkoły, pracy lub na dłuższy spacer. Czy jednak jest zdrowy?

Mus jest gdzieś pomiędzy sokiem a owocem. Zawiera część błonnika, ale mniej niż cały owoc, co oznacza, że daje mniejsze uczucie sytości. Jest z kolei łatwiejszy do strawienia niż cały owoc, więc może być dobrą opcją dla osób z problemami trawiennymi – wyjaśniła ekspertka.

