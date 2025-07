Dietetyczka ocenia nowe lody z Lidla. Bez cukru, z błonnikiem i… ryzykownym dodatkiem

Trudno wyobrazić sobie lato bez lodów. Większość osób kupuje je w supermarketach, a znane sieci handlowe dbają o to, by klienci mieli w czym wybierać. Stale uaktualniają swoją ofertę. Niedawno w asortymencie Lidla pojawiły się lody proteinowe na patyku marki Gelatelli. Dietetyczka Zuzanna Zwolińska wybrała się na zakupy, by sprawdzić, czy warto kupić te przysmaki. Oceniała przede wszystkim ich skład. Zobacz, jak wypadły na tle innych letnich słodkości.

Nowe lody proteinowe z Lidla – hit czy kit?

Lody proteinowe na patyku Gelatelli są dostępne w trzech smakach – waniliowym, kakaowym oraz bananowym. Jedna sztuka kosztuje 2 złote i 99 groszy. Nie zawierają dodatku cukru. W ich składzie – jak podkreśla ekspertka – znajdziemy między innymi mleko, polewę kakaową oraz mieszankę słodzików (na przykład erytrytol). Mają mniej niż 2 gramy cukrów prostych.

Plusem jest dodatek błonnika – aż 7 gramów w [...] porcji. Jeden lód to około 145 kalorii i 5,5 grama białka, czyli więcej niż w tradycyjnych lodach – zaznacza specjalistka.

Te przysmaki dobrze sprawdzą się na przykład na diecie redukcyjnej. Wymienione wyżej makroskładniki zapewniają długie uczucie sytości po posiłku, dzięki czemu zmniejszają ryzyko podjadania. Pośrednio ułatwiają więc kontrolowanie masy ciała i odchudzanie. Poza tym białko ma najwyższy wskaźnik TEF (z ang. thermic effect of food). To efekt termiczny pożywienia. Innymi słowy, trawienie białka wiąże się z większym wydatkiem energetycznym.

Jeśli się odchudzasz, masz ochotę na lody i fit wersje ci smakują, to może to być zdrowszy wybór, ale nie jest ani hitem ani kitem – podsumowuje Zuzanna Zwolińska.

Uważaj na słodziki w składzie lodów!

Warto podkreślić, że słodziki dodawane do produktów spożywczych zamiast cukru mogą u niektórych osób wywołać nieprzyjemne objawy ze strony układu pokarmowego, zwłaszcza gdy są spożywane w dużych ilościach. Chodzi o takie dolegliwości jak na przykład wzdęcia, gazy, biegunki czy bóle brzucha. Dlatego warto zachować umiar i pamiętać, że nawet zdrowe artykuły w nadmiarze mogą źle wpływać na organizm. Kluczem do zachowania dobrej kondycji jest zachowanie rozsądku i obserwowanie reakcji własnego ciała.

