Polacy jedzą je kilogramami. Jeden błąd przy gotowaniu tego warzywa może być groźny dla zdrowia

Włączenie fasolki szparagowej do diety przynosi szereg rozmaitych korzyści. Warzywo obfituje w wiele cennych związków. Zawiera między innymi żelazo, magnez, potas, mangan i witaminy z grupy B, w tym kwas foliowy. Dostarcza też błonnika, który wspiera trawienie, stabilizuje stężenie glukozy we krwi i ułatwia odchudzanie. Zawiera również kwercetynę. Związek ten działa przeciwzapalnie i obniża ciśnienie tętnicze krwi. W efekcie chroni przed miażdżycą oraz chorobami układu sercowo-naczyniowego. Spożywanie fasolki na ogół wspiera zdrowie i utrzymanie dobrej kondycji organizmu. W niektórych sytuacjach może jednak poważnie zaszkodzić, zamiast pomóc. Wszystkiemu winien jest pewien niepozorny błąd popełniany podczas obróbki termicznej produktu. Popełnia go wiele osób.

Ten błąd sprawia, że fasolka staje się niebezpieczna

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że fasolka szparagowa – poddana niewłaściwej obróbce termicznej – staje się niebezpieczna. Warzywo gotowane zbyt krótko lub – co gorsza – spożywane na surowo może wywołać wiele dolegliwości. Wszystko przez zawartą w nim fazynę. To białko z grupy lektyn. Wykazuje zdolność do wiązania cukrów. Spożywanie go może doprowadzić do groźnego w skutkach zatrucia pokarmowego. Zazwyczaj towarzyszą mu takie dolegliwości jak na przykład nudności, bóle brzucha, wymioty, biegunka, podwyższona temperatura ciała, ogólne osłabienie i rozdrażnienie. Może mieć jednak różny przebieg. Stwarza szczególne zagrożenie dla seniorów, małych dzieci, kobiet w ciąży i osób z przewlekłymi chorobami i niedoborami odporności (między innymi pacjentów onkologicznych).

Jak usunąć fazynę z fasolki szparagowej?

Fazyna jest wrażliwa na wysokie temperatury. Gotowanie fasolki szparagowej pozwoli się jej pozbyć. Proces ten powinien trwać od 10 do 20 minut. W tym przypadku wiele zależy od świeżości oraz „wieku” warzywa. Młodsze okazy będą potrzebować mniej czasu niż starsze (około 10-12 minut, liczone od momentu, gdy woda zacznie wrzeć). Pamiętaj, by wcześniej je umyć i odciąć końcówki poszczególnych egzemplarzy. Gotuj fasolkę w wodzie z odrobinę soli i cukru. Dzięki przyprawom wydobędziesz z niej pełnię smaku.

Czytaj też:

Masło za darmo? Mleko za grosze? Biedronka odpala podwójną okazję, ale nie dla wszystkichCzytaj też:

Zrób naleśniki bez mleka, mąki i jajek. Ten przepis pełen zdrowia mam od teściowej