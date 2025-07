Pijesz lemoniadę? Bosacka ma coś lepszego. Te „skarby lata” chłodzą i odchudzają

Podczas upałów sięgamy po różne napoje, by się nieco ochłodzić i ugasić pragnienie. Oczywiście, jest to wskazane, jednak warto zadbać też o to, co jemy. Katarzyna Bosacka poleciła dwa zielone „skarby lata”, które warto włączyć do swojego menu nie tylko z uwagi na ich smak, ale przede wszystkim – wartości odżywcze. Do tego doskonale nawadniają, co jest niezwykle ważne, gdy na dworze panują wysokie temperatury.

Skarby lata idealne na upał

Zarówno melon, jak i ogórek, powinny znaleźć się w naszym jadłospisie podczas gorących dni. Jak wyjaśnia Katarzyna Bosacka, ich jedzenie jest świetnym sposobem na zachowanie zdrowia podczas upałów, ponieważ oba te warzywa mają powyżej 80 procent wody.

Odżywiają nas, schładzają, uzupełniają nam wodę. No i są bardzo lekkostrawne i niskokaloryczne – wyjaśniła.

Ekspertka od zdrowego odżywiania powiedziała też, że ogórek i melon są „kuzynami”. Pochodzą z rodziny dyniowatych. Ciekawostką, którą przytoczyła specjalistka, jest to, że melon nazywany jest „ogórkiem melonem”. Mają też podobne wartości odżywcze, a do tego zawierają bardzo mało kalorii –górek ma 15 kcal w 100 gramach, melon około 20 kcal, dlatego idealnie sprawdzą się w przypadku osób na diecie odchudzającej.

Dlaczego warto jeść ogórki?

Wielką zaletą ogórków jest ich działanie antyoksydacyjne. Warzywa te zawierają przeciwutleniacze – flawonoidy i garbniki, czyli związki, które spowalniają procesy starzenia się organizmu, ale też przyczyniają się do ochrony przed niektórymi chorobami przewlekłymi, takimi jak na przykład schorzenia sercowo-naczyniowe, nowotwory czy cukrzyca. Zawierają także chlorofil (to właśnie jemu ogórki zawdzięczają swoją barwę), który również ma działanie przeciwnowotworowe. Są świetnym źródłem potasu, który pomaga obniżyć ciśnienie krwi i wspiera prawidłową pracę serca. Mają też niski indeks glikemiczny, przez co zabiegają szybkiemu wzrostowi glukozy we krwi (i szybkiemu głodowi po posiłku).

Jeśli masz ochotę przygotować pyszne danie z ogórków idealne na lato, to koniecznie zrób chłodnik z tych warzyw.

Przepis: Chłodnik z ogórków Ten obiad jest idealny na upalne dni, a robi się go szybko i prosto. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 3 Liczba kalorii 110 w każdej porcji Składniki 3–4 świeże ogórki gruntowe lub 1 duży ogórek szklarniowy

400 ml jogurtu naturalnego (można też użyć kefiru lub maślanki)

1 ząbek czosnku (opcjonalnie)

30 g świeżego koperku

sól i pieprz do smaku

kilka kropel soku z cytryny (opcjonalnie) Sposób przygotowania Przygotowanie ogórkówOgórki umyj i zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Jeśli mają grubą skórkę, możesz je wcześniej obrać. Posól delikatnie starte ogórki i odstaw na kilka minut, by puściły sok. Następnie lekko je odciśnij. Mieszanie składnikówDo ogórków dodaj jogurt, przeciśnięty przez praskę czosnek (jeśli lubisz), posiekany koperek oraz sok z cytryny. Całość dokładnie wymieszaj i dopraw solą oraz pieprzem do smaku. Chłodzenie zupySchłodź w lodówce przez minimum 30 minut, najlepiej dłużej – im chłodniejszy, tym lepszy.

Jakie właściwości mają melony?

Melon zawiera sporą dawkę witaminy C, do tego jest bogaty także w witaminę A, D oraz te z grupy B6. Dodatkowo ma duże ilości kwasu foliowego, który jest szczególnie istotny w diecie kobiet, które spodziewają się dziecka. Ma także dużą zawartość beta-karotenu, który ma między innymi działanie antyoksydacyjne, ale wspomaga też układ odpornościowy i wspiera dobre widzenie. Owoc ten jest bogaty również w:



fosfor,

potas,

żelazo,

wapń,

magnez,

jod.

Melon charakteryzuje się także dużą zawartością cynku, który odgrywa znaczącą rolę w kondycji włosów. Działa też detoksykacyjnie, pobudza pracę nerek i reguluje gospodarkę wodną. Sprawdź, jakie są inne zaskakujące zalety melona.

