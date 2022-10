Cola – skutki uboczne. Co się dzieje w organizmie po wypiciu coli?

Dziś sprzedawanych jest tak wiele różnych rodzajów napojów, że gdybyś wypił jeden dziennie, spróbowanie ich wszystkich zajęłoby ci 9 lat. Każdego dnia na całym świecie konsumowanych jest 1,7 miliarda porcji coli. A to dużo wody z cukrem.

Czym jest cola?

Cola to słodki napój gazowany o charakterystycznym smaku. Zawiera kofeinę, barwnik E150d, dwutlenek węgla, a także charakterystyczne aromaty. Gazowany napój cieszy się dużą popularnością, a wiele osób jest wręcz uzależnionych od picia coli. Napój ten ma szereg negatywnych skutków zdrowotnych, może przyczyniać się do rozwoju wielu schorzeń, a także obniżać odporność organizmu.

Uzależnienie od coli – zabójczy skład napoju

Początkowo coca cola zawierała ekstrakty z kokainy. W 250 ml napoju mogło być nawet 8 miligramów narkotyku! Od 1903 roku do produkcji napoju wykorzystuje się wyciągi dekokainizowane, dzięki czemu napój jest wolny od obecności substancji odurzających i uzależniających. Nie oznacza to jednak, że stał się zdrowszy.

Oprócz tego, że cola zawiera barwniki i sztuczne aromaty, znajduje się w niej bardzo dużo cukru. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak dużo cukru jest w coli. W 100 ml napoju znajduje się nawet 10 gramów cukru, czyli 5 łyżeczek! To oznacza, że szklanka coli dostarcza ponad 10 łyżeczek cukru. Nadmiar cukru w organizmie może powodować szereg negatywnych skutków ubocznych i przyczyniać się do próchnicy, otyłości czy zwiększać ryzyko wystąpienia cukrzycy.

Zbyt dużo coli, zbyt mało zdrowia

Czy pijesz za dużo coli i innych napojów gazowanych? Szybkie spojrzenie do kosza na śmieci może dać wskazówkę. Jeśli naliczysz 7 puszek lub butelek napoju gazowanego, które sam opróżniłeś, wiele badań sugeruje, że tak, pijesz wystarczająco dużo, aby zagrażało to twojemu zdrowiu. Według jednego z największych, przełomowych amerykańskich badań – Framingham Heart, picie tylko jednej puszki napoju gazowanego dziennie wiąże się z otyłością, zwiększonym obwodem talii, wysokim ciśnieniem krwi, wysokim poziomem cholesterolu, zwiększonym ryzykiem cukrzycy typu 2 i zawału serca, udaru mózgu, gorsza pamięć, mniejsza objętość mózgu i demencja.

Badania sugerują, że chociaż sporadyczne picie coli nie pozostawia trwałych skutków zdrowotnych, nawyk picia takich napojów już może mieć negatywne skutki. Subtelne znaki ostrzegawcze mogą sygnalizować, że nadszedł czas, aby z nimi skończyć, zanim pozornie niegroźny nawyk stanie się poważnym problemem zdrowotnym.

Skutki uboczne picia coli

Po wypiciu coli bardzo szybko rośnie stężenie cukru. Nadmiar glukozy może uszkadzać nerki, serca czy nerwy, a także przyczyniać się do powstawania przewlekłych stanów zapalnych. Napoje gazowane takie jak coca cola wpływają również w inny sposób na zdrowie. Cola zaburza metabolizm wapnia, a zbyt niska ilość wapnia w organizmie powoduje demineralizację kości, rozmiękanie kości oraz osteoporozę.

Oprócz tego cola może wywoływać choroby układu krążenia, wywierając negatywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy. Kofeina zawarta w coli podnosi ciśnienie krwi i prowadzić do nadciśnienia tętniczego. Może powodować również bóle brzucha, bóle głowy czy podrażnienia skóry, a także utratę witamin z organizmu.

Skutki picia coli to także problemy z funkcjonowaniem układu nerwowego. Duża ilość cukru zawarta w napoju oraz kofeiny może nadmiernie pobudzać układ nerwowy, przyczyniając się do problemów z koncentracją oraz bezsennością. Po spożyciu dużej ilości takiego napoju pojawia się rozszerzenie źrenic charakterystyczne dla pobudzonej osoby. Cola może także mieć negatywne działanie na zdrowie psychiczne i wywoływać nadwrażliwość emocjonalną.

Co dzieje się z Twoim organizmem po wypiciu coli?

Po wypiciu coli w pierwszej kolejności pojawia się nadmierne pobudzenie. Oczy zaczynają łzawić, a w gardle odczuwamy charakterystyczne pieczenie. Stężenie cukru gwałtownie rośnie i powinno wywołać odruch wymiotny. Po wypiciu szklanki coli przyjęliśmy 5 kostek cukru do organizmu! Kwaśny odczyn coli (przez kwas fosforowy) sprawia jednak, że zupełnie tego nie odczuwamy. Poziom cukru we krwi mocno się podnosi, podobnie jak ciśnienie krwi.

Pierwsze 20 minut

W czasie pierwszych 20 minut po wypiciu napoju trzustka próbuje wyprodukować ogromne ilości insuliny, by poradzić sobie z nadmiarem cukru. Aby mogło być to możliwe, nadmiar cukru we krwi zostaje zmagazynowany w postaci kuleczek tłuszczu. Jest to dużo bezpieczniejsze dla organizmu niż przyjmowanie tak dużej dawki glukozy, której nadmiar jest jak śmiertelna trucizna.

Skutki po 40 minutach

Po 40 minutach od wypicia coli zostaje wchłonięta kofeina. Dochodzi do pobudzenia układu nerwowego, rozszerzenia źrenic, wzrostu ciśnienia krwi. Znika senność, układ nerwowy zaczyna produkować dopaminę, przez co czujemy się szczęśliwi, radośni i pobudzenia. Pojawia się również reakcja moczopędna. Po 60 minutach od wypicia coli poziom cukru zaczyna gwałtownie spadać, co powoduje znaczne obniżenie energii i koncentracji. Organizm zaczyna domagać się kolejnej porcji napoju i w ten sposób pojawia się błędne koło, które może prowadzić do uzależnienia.

Uzależnienie od coli – główne objawy

Uzależnienie od coli jest tak naprawdę uzależnieniem od cukru. Może do niego dojść bardzo szybko. Objawy uzależnienia od coli to przede wszystkim przygnębienie, zaburzenia lękowe, ataki paniki, problemy z koncentracją, bezsenność. Może pojawić się także drżenie rąk, bóle brzucha czy zgaga.

Uzależnienie od coli może wywołać także wywrzeć negatywny wpływ na zdrowie. Powoduje osteoporozę, zwiększa ryzyko zachorowania na cukrzycę, przyczynia się do nadkwasoty w żołądku, a także nadwagi. Niekorzystnie wpływa na skórę, może też zwiększać ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe.

Czy pijesz za dużo coli?

1. Musisz kupić większy rozmiar spodni

Picie dużej ilości napojów gazowanych, takich jak cola, która jest bogata w syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy, wiąże się ze wzrostem „otyłości trzewnej”. W badaniu opublikowanym w Journal of Clinical Investigation, naukowcy podali dorosłym z nadwagą jeden z dwóch słodkich napojów, słodzony glukozą lub fruktozą. Po 10 tygodniach naukowcy zaobserwowali znaczny wzrost całkowitej tkanki tłuszczowej w obu grupach, ale znaczący wzrost ilości tłuszczu na brzuchu – tylko w grupie spożywającej fruktozę. Dziesiątki innych badań obserwacyjnych powiązało wysoką zawartość fruktozy w dodanych cukrach z nadmiarem tłuszczu na brzuchu. Innym nieodłącznym problemem związanym z napojami gazowanymi i innymi słodkimi napojami jest to, że bardzo łatwo jest spożyć wraz z nimi duże dawki cukru w ​​krótkim czasie.



2. Wyglądasz na starszego, niż jesteś

Cola odwadnia dzięki zawartej w niej kofeinie. Tak więc, jeśli pijesz za dużo coli, możesz zauważyć takie objawy odwodnienia, jak suchość skóry, drobne linie i zmarszczki na twarzy i dłoniach. Ale być może dzieje się coś więcej niż tylko odwodnienie. Według badania opublikowanego w 2014 roku w American Journal of Public Health, cukry i dodatki chemiczne w napojach gazowanych mogą przyspieszyć starzenie się na poziomie komórkowym. Z wiekiem nasze telomery, zakończenia chromosomów, kurczą się. Naukowcy są przekonani, że telomery działają jak zegar starzenia się w naszych komórkach, ponieważ kiedy stają się zbyt krótkie, nasze komórki przestają działać prawidłowo i wykazują oznaki starzenia. Naukowcy z University of California w San Francisco przeanalizowali DNA 5300 zdrowych Amerykanów, które było pozyskane 14 lat wcześniej i odkryli, że ci, którzy pili więcej napojów gazowanych, mieli zazwyczaj krótsze telomery. Według ich badań z 2014 r., codzienne picie jednej porcji napoju gazowanego wiązało się ze starzeniem się w podobnym stopniu, co palenie papierosów.



3. Twoje migreny stają się coraz silniejsze

Cukry i sztuczne słodziki zawarte w coli i dietetycznej coli mogą wywoływać bóle głowy. Z kolei połączenie substancji słodzących i odwadniającego działania kofeiny zawartej w coli może przyczynić się do potwornego bólu głowy. Przegląd czynników wywołujących ból głowy w Clinical Journal of Pain w 2009 roku sugeruje, że aspartam, substancja słodząca zawarta w dietetycznej coli i innych dietetycznych napojach gazowanych, może nasilać bóle głowy, gdy osoby podatne na migreny spożywają go w ilości znajdującej się w pięciu lub więcej dietetycznych napojach gazowanych.



4. Twój lekarz diagnozuje ci stan przedcukrzycowy lub cukrzycę typu 2

Metaanaliza 88 badań wykazała wyraźny związek między piciem słodkich napojów gazowanych i cukrzycą typu 2. Jedno z większych badań wykazało o 26% większe ryzyko zachorowania na cukrzycę u osób, które spożywały jedną do dwóch porcji napojów słodzonych cukrem dziennie w porównaniu z osobami, które spożywały je rzadko. Inne, trwające osiem lat badanie z udziałem 91 000 kobiet wykazało, że kobiety, które piły jeden lub więcej napojów gazowanych dziennie, dwukrotnie częściej zapadały na cukrzycę niż kobiety, które piły mniej niż jeden napój gazowany miesięcznie.



5. Twoje ciśnienie krwi jest wyższe niż zwykle

Codzienne picie więcej niż jednego napoju gazowanego lub innego rodzaju napoju słodzonego cukrem wiązało się z wyższym ciśnieniem krwi, według raportu w czasopiśmie Hypertension. W ramach badania naukowcy z School of Public Health przy Imperial College w Londynie przeanalizowali dietę i stan zdrowia około 2700 osób w średnim wieku w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W badaniu nie ustalono przyczyny i skutku, ale po uwzględnieniu wagi i innych czynników ryzyka regularne spożywanie napojów gazowanych nadal wydawało się narażać uczestników na większe ryzyko chorób serca.



6. Twój duży palec u nogi boli i jest spuchnięty

To objaw dny. Ta choroba zapalna może być wywołana wieloma czynnikami, z których jedną jest picie zbyt dużej ilości syropu kukurydzianego o wysokiej zawartości fruktozy, substancji słodzącej występującej w coli i innych napojach gazowanych. Fruktoza jest metabolizowana inaczej niż glukoza. Gdy nasz organizm rozkłada fruktozę, wzrasta poziom kwasu moczowego, co powoduje powstawanie bolesnych kryształów w stawach, klasycznego objawu dny. Badania 2008 w BMJ pozwoliły odkryć, że mężczyźni, którzy piją dwa lub więcej słodkich napojów gazowanych dziennie mają o 85 procent większe ryzyko dny niż mężczyźni, którzy piją mniej niż jeden taki napój na miesiąc.



7. Kiedy przestajesz pić colę, czujesz się zmęczony

Jeśli pijesz dużo napojów zawierających kofeinę i nagle przestajesz, możesz poczuć charakterystyczne objawy odstawienia: objawy grypopodobne, zmęczenie, drażliwość, zaparcia, bezsenność i brak koncentracji.



8. Psują ci się zęby

Szkodliwe bakterie w naszych ustach żywią się cukrami, które spożywamy, a ich produktem ubocznym jest kwas. Według American Dental Association, kiedy pijesz dużo napojów gazowanych i innych słodkich napojów, usta są wręcz zalane kwasem, który powoduje powstawanie próchnicy i erozję.



9. Wydaje ci się, że się kurczysz lub masz zgarbioną postawę

Oba objawy mogą oznaczać, że cierpisz na osteoporozę lub łamliwość kości, a picie dużej ilości coli może być jednym z czynników przyczyniających się do osłabienia kości. Badania opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition sugerują, że picie nie tylko dowolnego napoju gazowanego, ale konkretnie coli, wiąże się ze zmniejszeniem gęstości mineralnej kości u kobiet. Niska gęstość kości jest oznaką osteoporozy, przez co jesteś bardziej podatny na złamania.



10. Widok puszki napoju gazowanego wywołuje silną żądzę słodkiego smaku

Czy można uzależnić się od słodkich napojów gazowanych? Trudno to udowodnić, ale badania sugerują, że żywność może uzależniać. Jedno z badań na gryzoniach wykazało, że objadanie się cukrem powoduje uwalnianie dopaminy, tak zwanego „hormonu szczęścia” w ich mózgach. Czy zrobi to samo w twojej głowie? Inne badania na ludziach sugerują, że te same neurobiologiczne szlaki, które są zaangażowane w nadużywanie narkotyków, kontrolują również spożycie żywności i napojów.Czytaj też:

Ile węglowodanów dziennie? Zapotrzebowanie na redukcji i diecie ketogenicznej