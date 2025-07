Latem piję tylko to. Lepsze niż cola, zdrowsze i kosztuje grosze

Właśnie możemy cieszyć się latem w pełni. Jest to cudowne, ale też nieco męczące. Gdy na dworze panuje upał – sięgamy po różne napoje, by ugasić swoje pragnienie. Często niestety wybieramy te słodzone. Najpopularniejszym z nich jest cola. Nie jest to jednak zdrowy wybór. Puszka klasycznej coli (333 ml) zawiera około 139 kcal i aż 35 gramów cukru, co w przeliczeniu daje około 7 łyżeczek cukru. Jest to dość duża ilość, która negatywnie wpływa na nasz organizm. Prowadzi do szybkiego wzrostu poziomu glukozy we krwi. Z kolei regularne spożywanie tego typu napojów zwiększa ryzyko otyłości, może prowadzić do cukrzycy typu 2. W upalne dni lepiej postawić więc na inne, zdrowsze napoje, które też wspaniale ugaszą nasze pragnienie i orzeźwią.

Zdrowy napój na upały

Zamiast coli czy innych słodzonych napojów zdecydowanie lepiej sięgnąć po napój, który nie tylko ugasi nasze pragnienie, ale też świetnie nawodni. Mowa o różnego rodzaju izotonikach. Możesz kupić je w sklepie, jednak zdrowiej będzie, gdy przygotujesz taki napój samodzielnie w domu. Takie izotoniki świetnie nawadniają organizm, więc są polecane podczas upałów, jak i po intensywnym wysiłku fizycznym. Uzupełniają poziom potasu, sodu oraz glukozy. Dostarczają nam niezbędnych elektrolitów, przez co zmniejsza się ryzyko odwodnienia.

Żeby zrobić taki izotonik samodzielnie w domu, wystarczy, że do litra wody dodasz sok z połowy cytryny, 1-2 łyżki miodu lub cukru oraz 1/4 łyżeczki soli. Jest to więc bardzo prosty w przygotowaniu, ale też tani napój.

Co jeszcze pić w upalne dni?

W upały nie musisz pić jedynie izotoników – pragnienie świetnie ugaszą też różnego rodzaju herbaty ziołowe. Działają orzeźwiająco, ale też dobrze wspierają nawodnienie organizmu. Mają również inne właściwości zdrowotne, na przykład uspokajają czy wspierają trawienie. Możesz pić je ciepłe (ale nie gorące) lub też schłodzone z kostkami lodu. Doskonale będzie smakować na przykład mięta czy melisa. Pyszny jest też hibiskus – ja osobiście uwielbiam go pić latem i moim zdaniem jest o niebo lepszy niż wspomniana wcześniej cola czy inne smakowe, a do tego bardzo niezdrowe, napoje. Możesz sięgnąć też po szałwię, która wspiera proces termoregulacji, a więc idealnie nadaje się na upalne dni. Dobrym pomysłem jest też picie naparu z pokrzywy, ponieważ pomaga pozbyć się nadmiaru wody z organizmu, który objawia się obrzękami – wiele osób boryka się z tym latem. Herbata ze skrzypu polnego to z kolei remedium na nadmierną potliwość. Sprawdź też, czy można pić kawę w upały.

Czym ugasić pragnienie? Nietypowe propozycje

Choć zazwyczaj orzeźwiające napoje kojarzą nam się głównie z napojami smakowymi, kolorowymi i słodkimi, to dietetyk dr Bartosz Kulczyński radzi, by sięgnąć też po coś innego. Wymienione przez niego napoje są bardzo zdrowe, a do tego świetnie gaszą pragnienie.

Sprawdzą się też schłodzony kefir, jogurt naturalny w płynie, zsiadłe mleko, maślanka czy też kompot. Choć przy okazji wspomnę, że wcale złym rozwiązaniem nie będzie letnia czy też ciepła herbata. Wynika to z tego, że napój o wyższej temperaturze wyzwala wydzielanie potu, który z kolei schładza nasze ciało – powiedział.

Ekspert zaznaczył, że w upalne dni, by zminimalizować ryzyko udaru cieplnego, należy ograniczyć sięganie po alkohol.

