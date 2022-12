Koktajl z pieczonych jabłek i bananów. Idealny na śniadanie!

Polacy pokochali smoothie. Zdrowe koktajle z owocami i warzywami można pić w ciągu dnia, ale sprawdzą się też jako danie śniadaniowe. Przepis, który proponujemy, doda energii na początek dnia, jest pełen witamin i mikroelementów. Jego podstawą są pieczone jabłka. Ze względu na dodatek bananów i migdałów to źródło chociażby potasu i magnezu. Taki koktajl nie tylko smakuje i syci, ale i poprawia nastrój.

Czy pieczone jabłka są zdrowe

Pieczone jabłka już same w sobie są zdrowym deserem. Podczas pieczenia nabierają słodyczy, idealnie komponują się z innymi zdrowymi dodatkami: orzechami, miodem, rozgrzewającymi przyprawami korzennymi. Jabłka najlepiej piec ze skórką i ją także zjadać. Pieczone jabłka to źródło błonnika i pektyn. Pomogą oczyścić organizm, podkręcą przemianę materii, pomagają utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu we krwi. Unikaj słodzenia jabłek cukrem. Lepiej wykorzystać miód i przyprawy, które dodają słodyczy, to m.in. cynamon.

Co zrobić z pieczonych jabłek?

Pieczone jabłka królują w deserach. Można je podawać z lodami, czekoladowym ciastem, pasują jako dodatek do ryżu na słodko czy porannej owsianki. Pieczone jabłka najczęściej podaje się na gorąco, ale wcale nie musi to być regułą. Można je zabrać jako zdrową przekąskę do pracy albo do szkoły. My proponujemy coś zupełnie innego, czyli zdrowy i smaczny koktajl, którego podstawą są właśnie pieczone jabłka. Jeśli więc pieczesz jabłka, włóż na blachę kilka więcej, aby móc je wykorzystać w kolejnych dniach jako dodatek do tego smoothie.

Przepis: Koktajl z pieczonych jabłek Koktajl z pieczonych jabłek to pomysł na smaczne i zdrowe śniadanie. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 50 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 2 Składniki 2 dojrzałe banany

4 jabłka

2 szklanki mleka migdałowego

dwie łyżki ulubionego miodu

50 g migdałów

łyżeczka cynamonu Sposób przygotowania Przygotuj jabłka i migdałyMigdały zalej gorącą wodą i odstaw. Zostaw kilka migdałów do dekoracji. Idealnie, jeśli mogą moczyć się godzinę. Jabłka pokrój na połówki, wykrój gniazda nasienne. Włóż do naczynia żaroodpornego. Jabłka polej miodem i posyp cynamonem. Piecz 20-30 minut (jabłka powinny być miękkie). Przed pieczeniem na dno naczynia możesz nalać odrobinę wody. Przygotuj koktajlBanany, pieczone jabłka (razem z sokiem, który puściły podczas pieczenia), mleko migdałowe i namoczone migdały zmiksuj na gładko. Podawaj udekorowane posiekanymi migdałami lub posypane cynamonem.

