To najlepszy przecier pomidorowy z Lidla. Dietetyk: 99 procent to pomidory, a reszta zioła

Przecier pomidorowy jest jednym z artykułów spożywczych, który znajduje się w niemal każdej kuchni. Jest bardzo uniwersalny, ponieważ świetnie sprawdza się jako baza do różnych sosów, ale też idealnie pasuje do zapiekanek, pizzy, zup czy dań jednogarnkowych na przykład z kaszą czy ryżem. Ten produkt z pewnością ułatwia codzienne gotowanie, przez co niektórzy wykorzystują go naprawdę często. Tym bardziej ważne jest, by zwrócić uwagę na jakość tego produktu podczas jego kupowania.

Najlepszy przecier pomidorowy z Lidla

W jednych z opublikowanych filmów dietetyk Bartek Szemraj polecił przecier pomidorowy „Sugo al pomodoro con basilico” marki „Italiamo”. Można go kupić w Lidlu, zwłaszcza podczas tematycznych tygodni włoskich. Kosztuje około 6 zł, co sprawia, że przystępna cena idzie w parze z naprawdę wysoką jakością.

Składa się głównie z pomidorów, bo prawie 99 procent. Do tego jest trochę ziół – powiedział specjalista od zdrowego żywienia.

W odróżnieniu więc od wielu innych produktów tego typu dostępnych na rynku, ten przecier nie zawiera zbędnych dodatków, takich jak konserwanty czy cukry, przez co jest naprawdę zdrowym wyborem w codziennej diecie. Jeśli jednak nie chcesz go kupować, możesz też przygotować domowy przecier pomidorowy – wcale nie jest to takie trudne, jak mogłoby się wydawać.

Dlaczego warto jeść przecier pomidorowy?

Pomidory zawierają likopen, czyli związek organiczny, który należy do grupy karotenoidów. Jego zawartość w świeżych pomidorach jest niewielka. Dużo więcej tego składnika mają produkty przetworzone – właśnie między innymi przecier pomidorowy (ale też soki pomidorowe, suszone pomidory czy koncentrat pomidorowy). Likopen jest bardzo cenny dla naszego organizmu, ponieważ usuwa wolne rodniki – ich nadmiar może prowadzić do stresu oksydacyjnego, który uszkadza komórki, a w konsekwencji może prowadzić do różnego rodzaju chorób przewlekłych, przyspiesza także starzenie się skóry i całego organizmu. Żeby związek ten był lepiej wchłaniany, dobrze jest łączyć przetwory pomidorowe z dobrej jakości tłuszczami, na przykład olejami roślinnymi. Wtedy jego wchłanianie może zwiększyć się nawet czterokrotnie.

