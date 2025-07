Wysyp kurek w lasach. Dietetycy tłumaczą, dlaczego warto jeść je garściami. Mamy 3 proste przepisy

Trwa sezon na kurki, a w lasach jest ich pełno. To świetny moment, żeby wykorzystać te grzyby w różnych potrawach, ponieważ są nie tylko pyszne, ale też niezmiernie zdrowe. Pieprznik jadalny, czyli kurka to jeden z częściej występujących grzybów leśnych. Jest cennym uzupełnieniem diety i poleca go wielu specjalistów od zdrowego odżywiania. Ciekawostką jest też to, że kurki świetnie sprawdzają się jako zamiennik mięsa.

Dlaczego warto jeść kurki?

Kurki, poza walorami smakowymi, zawierają także witaminy, składniki mineralne oraz błonnik pokarmowy, który sprawia, że czujemy się dłużej syci, a do tego wspiera trawienie. Ich jedzenie może obniżać poziom glukozy i cholesterolu we krwi, a do tego mają działanie przeciwzapalne, antybakteryjne i antywirusowe. Charakteryzują się także właściwościami antyoksydacyjnymi, co oznacza, że zawierają związki mogące neutralizować wolne rodniki, które prowadzą do starzenia się organizmu, ale też rozwoju różnych chorób przewlekłych.

Kurki są cenione przede wszystkim za swój smak i aromat, ale nie zapominajmy, że to również źródło składników odżywczych – witamin z grupy B, cynku, potasu i manganu. Warto wprowadzić zarówno kurki, jak i inne grzyby leśne do swojego menu, szczególnie teraz, gdy sezon w pełni – pisze na swoim blogu dietetyczka Joanna Pancerz.

Dodatkowo kurki są świetnym źródłem białka, przez co idealnie sprawdzają się jako uzupełnienie diety, zwłaszcza dla osób, które ograniczają spożywanie mięsa.

Grzyby nawet czasami nazywane są mięsem lasu, ponieważ mają sporo względnie dobrze przyswajalnego białka. Oczywiście nigdy to nie będzie tak dobrze przyswajalne białko, jak z typowych produktów odzwierzęcych, takich jak na przykład mięso zwierząt rzeźnych, ryby czy jaja, ale nadal pozostaje to relatywnie dobrze przyswajalnym białkiem – powiedziała w opublikowanym nagraniu dr Angelika Kargulewicz.

Ekspertka dodała, że grzyby rosnące dziko odznaczają się wyższą zawartością białka w porównaniu do tych hodowlanych. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie każdy może jeść kurki. Podobnie jak inne grzyby, są one ciężkostrawne, a więc nie powinny spożywać ich dzieci poniżej 7. roku życia. Muszą ich unikać także osoby starsze oraz te, które mają problemy z układem trawiennym.

Proste przepisy na potrawy z kurkami

Jedną z najlepszych propozycji na obiad jest makaron z kurkami w sosie śmietanowym. Jest bardzo prosty, a smakuje naprawdę genialnie. Jego przyrządzenie zajmie ci mniej niż pół godziny, więc to świetny pomysł, gdy nie masz czasu gotować.

Przepis: Makaron z kurkami To szybkie, proste, a zarazem sycące danie dla całej rodziny. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 25 min. Liczba porcji 4 Składniki 200 g suchego makaronu

400 g kurek

50 g szczypiorku do dekoracji Na sos: 200 ml śmietanki kremówki

1 cebula

3 łyżki masła klarowanego

pieprz

sól Sposób przygotowania Szykowanie składnikówWyjmij śmietankę z lodówki na 10-15 minut przed robieniem dania Powinna mieć temperaturę pokojową. Oczyść kurki. Większe egzemplarze przekrój na pół. Obierz cebulę z łupin i drobno posiekaj. To samo zrób ze szczypiorkiem. Robienie sosuRozgrzej tłuszcz na patelni. Jeśli nie masz masła klarowanego, użyj oliwy. Zeszklij posiekaną cebulę (możesz też dodać kilka ząbków czosnku, jeśli go lubisz). Gdy się zarumieni, dodaj kurki i przyprawy. Podsmażaj całość do momentu aż kurki lekko się skurczą i puszczą trochę wody. Gotowanie makaronuW czasie, gdy kurki podsmażają się na patelni, ugotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Możesz skrócić podany przez producenta czas o 1-2 minuty. Nie wylewaj wody z gotowania klusek. Wykańczanie sosuDodaj śmietankę do podsmażonych kurek i wymieszaj całość. Jeśli sos wydaje ci się zbyt rzadki, wlej do niego jedną chochlę wody z gotowania makaronu. Na koniec wrzuć na patelnię odcedzony wcześniej makaron. Połącz wszystkie składniki. Podawanie daniaGotowe danie wyłóż na talerze. Możesz posypać je posiekanym szczypiorkiem.

Jeśli chcesz przyrządzić kurki na śniadanie, to możesz zrobić jajecznicę z tymi grzybami. Nie potrzebujesz żadnych innych dodatków, poza odrobiną masła, podsmażoną cebulką i szczyptą pieprzu i soli.

Przepis: Jajecznica z kurkami Według tego przepisu przygotujesz kremową, puszystą i delikatną jajecznicę z kurkami. Zachwyca smakiem. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 10 min. Liczba porcji 2 Składniki 100 g kurek

4 jajka

2 łyżeczki masła

1 łyżka oliwy

1 średnia cebula

sól, pieprz

ew. natka pietruszki Sposób przygotowania Umyj grzybyKurki należy dokładnie oczyścić z piachu i innych zanieczyszczeń. Podsmaż grzyby z cebulaCebulę i kurki dokładnie myjemy i drobno siekamy. Na patelni rozgrzewamy 1 łyżeczkę masła i 1 łyżkę oliwy. Podsmażamy drobno posiekaną cebulę oraz kurki. Smażymy ok. 5 minut aż do uzyskania niemal zupełnie suchej patelni (wodę z kurek trzeba odparować). Do podsmażonych warzyw dodaj jajkaDodajemy roztrzepane jajka. Nie solimy ich, ani nie dodajemy pieprzu na tym etapie. Wlewamy na patelnię i dorzucamy jeszcze 1 łyżeczkę masła. Smażymy na średnim ogniu, ciągle mieszając do uzyskania pożądanej konsystencji. Przypraw danieNa koniec smażenia jajecznicę doprawiamy solą oraz pieprzem. Posypujemy natką pietruszki. Podajemy z pieczywem.

Z kolei do smarowania pieczywa warto przygotować pyszne masło kurkowe. Idealnie sprawdzi się na grilla, by zjeść je z chrupiącym chlebkiem.

Przepis: Masło kurkowe Świetnie smakuje i można wykorzystać je na wiele rożnych sposobów. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 10 Składniki 250 g miękkiego masła

60 g kurek

sok z cytryny do smaku

tabasco do smaku

sól pierz

2 gałązki natki pietruszki Sposób przygotowania Szykowanie składnikówKurki oczyść, pokrój i podsmaż na maśle. Gdy ostygną pokrój je na kawałki. Posiekaj też natkę pietruszki. Łączenie składnikówUbijaj przez chwilę miękkie masło. Dodaj do niego natkę i kurki. Dopraw całość solą i pieprzem. Dodaj też kilka kropel soku z cytryny i sosu tabasco do smaku. Wymieszaj całość.

