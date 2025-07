Skyr, kvarg czy jogurt naturalny? Dietetyczka mówi jasno: ten wybór ma największy sens

Początkowo na sklepowych półkach pojawił się jogurt naturalny. Szybko podbił serca i kubki smakowe polskich konsumentów. Zyskał uznanie dzięki szerokiemu zastosowaniu w kuchni oraz wartościom odżywczym. Z czasem jego miejsce na „podium” zajął skyr, postrzegany jako zdrowsza i lepsza alternatywa „zwykłego” jogurtu. Teraz coraz więcej słyszy się i mówi o cennych właściwościach, jakimi może pochwalić się kvarg. Różnorodność produktów dostępnych na rynku może przyprawić o zawrót głowy.

Mnóstwo osób zaczyna się zastanawiać – który produkt z przedstawionego wyżej „tria” będzie najlepszym wyborem i dlaczego właśnie on? Zapytaliśmy o to dietetyczkę Martę Wysogląd. Specjalistka w rozmowie z „Wprost” rozwiała wątpliwości. Jej podpowiedzi z pewnością ułatwią ci podjęcie zakupowych decyzji.

Skyr, kvarg, czy jogurt naturalny – co wybrać?

Jogurt naturalny to – jak podkreśla ekspertka – najbardziej klasyczny spośród wszystkich trzech wymienionych wyżej produktów. Powstaje poprzez pasteryzację mleka, a następnie jego schłodzenie i dodanie żywych kultur bakterii jogurtowych, które fermentują laktozę, nadając jogurtowi charakterystyczny smak oraz konsystencję.

Choć zawiera nieco mniej białka niż skyr czy kvarg (średnio ok. 3,5-4,5 g białka i 60-65 kcal na 100 gramów). Zawiera cenne probiotyki wspierające zdrowie jelit i ogólną odporność. To dobry wybór dla osób dbających o mikroflorę jelitową. Jogurt naturalny daje też większą elastyczność w wyborze zawartości tłuszczu – od beztłuszczowego po pełnotłusty, w zależności od preferencji i zapotrzebowania energetycznego. Wersja pełnotłusta będzie bardziej sycąca i dostarczy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach – podkreśla Marta Wysogląd.

Z kolei skyr i kvarg wyróżnia wysoka zawartość białka. Ich produkcja jest już nieco bardziej skomplikowana. Wytwarza się je z fermentowanego mleka, najczęściej odtłuszczonego, a następnie intensywnie odsączanego z serwatki. To właśnie na tym etapie zyskują swoje cenne właściwości. Warto zauważyć, że skyr bywa zazwyczaj bardziej gęsty i kwaśny niż kvarg.

Każdy z tych produktów zawiera średnio około 10-12 g białka i 55-65 kcal na 100 gramów. Ich praktycznie zerowa zawartość tłuszczu sprawia, że są idealnym wyborem dla osób aktywnych fizycznie, budujących masę mięśniową, będących na redukcji, a także dla tych, którzy chcą czuć się syci na dłużej. Jeśli celem jest dostarczenie maksymalnej ilości białka przy minimalnej ilości tłuszczu, skyr i kvarg będą świetnym rozwiązaniem – zaznacza dietetyczka.

Skyr, kvarg, jogurt naturalny – uważaj na skład

Wybierając skyr, kvarg czy jogurt naturalny, zwracaj baczną uwagę na to, co zawiera ich skład. Nie ufaj hasłom reklamowym. Dokładnie czytaj etykiety nabywanych towarów, zanim włożysz je do koszyka. Spora część produktów dostępnych w sklepach zawiera bowiem zbędne dodatki, które nie powinny znaleźć się w jadłospisie.

Niezależnie od wyboru, warto sięgać po produkty naturalne, bez dodatku cukru i zbędnych składników, a smak urozmaicać świeżymi owocami, orzechami czy nasionami – radzi Marta Wysogląd.

