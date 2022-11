Co zrobić, żeby czerwony barszcz zachwycał smakiem? Wypróbuj ten prosty sposób

Żeby barszcz się udał, trzeba przygotować go ze świeżych warzyw. Do przygotowania zupy najlepiej wybrać twarde i soczyste buraki. Jeśli buraki zwiędną, to może oznaczać, że zaczęły już pleśnieć. Świadczy o tym również biały meszek pojawiający się na warzywach. Z takich warzyw dobrego barszczu nie przygotujemy, najlepiej je wyrzucić – podpowiadają eksperci.

Niezawodny patent, dzięki któremu cała rodzina będzie zajadać się barszczem.

Przygotuj barszcz na zakwasie z buraków. Ten sposób przyrządzania barszczu zyskuje coraz większe grono zwolenników. To nie tylko propozycja na świąteczny posiłek, ale na cały rok.

Jak przygotować zakwas z buraków?

Przygotowanie zakwasu z buraków nie jest trudne i nie wymaga dużych nakładów finansowych. Wprawdzie możemy kupić w sklepach gotowy zakwas buraczany, jednak lepiej wiedzieć, czym wspomagamy nasz organizm i zrobić go samodzielnie.

Przepis na zakwas z buraków:

letnia przegotowana woda i buraki ćwikłowe w proporcji 2:1, czyli np. 2 litry wody i 1 kg buraków,



piętka lub skórka z naturalnego, żytniego chleba,



czosnek,



liście laurowe,



łyżka soli na każdy litr wody,



ziele angielskie.

Zakwas buraczany najlepiej przygotować w kamionkowym naczyniu lub dużym, szklanym, słoju. Buraki należy obrać i pokroić na ćwiartki, co zapobiegnie ich wypływaniu. Dodać kilka ząbków czosnku, liście laurowe i ziele angielskie. Warzywa i przyprawy zalewamy letnią, przegotowaną wodą z dodatkiem soli. Na wierzchu kładziemy piętkę lub skórkę z żytniego chleba. Tak przygotowane buraki przykrywamy gazą i odstawiamy do ukiszenia na 5-7 dni w ciepłe miejsce. Po ukiszeniu trzeba przecedzić zakwas, potem należy go przelać do szklanych butelek lub słoików, szczelnie zakręcić i wstawić do lodówki.

Jeszcze więcej smaku

Jeżeli chcecie wydobyć z barszczu jeszcze więcej smaku, zmiksujcie zupę razem z 2-3 ugotowanymi ziemniakami i zaprawcie masłem. Taki kremowy barszcz będzie sycący i niezwykle aromatyczny. To dobry sposób na zagęszczenie zupy w naturalny i prosty sposób. Jeśli zostały wam jeszcze kiszone buraki, możecie zblendować je razem z ziemniakami lub zetrzeć na tarce. Najlepiej dodać 3 buraki na garnek barszczu. Zupa będzie wtedy kwaśniejsza i bardziej pikantna.

