Dobre masło za grosze? Sprawdź, kiedy i jak zgarnąć okazję w Biedronce

Masz kartę lub aplikację Moja Biedronka? Jeśli nie, to szybko nadrób zaległości. Pobierz aplikację ze sklepu z aplikacjami albo poproś o specjalną kartę podczas wizyty w sklepie. Ich posiadanie nie wymaga uiszczania żadnych opłat. Co więcej, pozwoli ci znacznie odciążyć domowy budżet i zdobyć dobre masło za cenę o wiele niższą niż zazwyczaj. W twoim portfelu zostanie całkiem spora kwota. Zobacz, ile zaoszczędzisz, i nie zwlekaj z zakupami, bo oferta szybko wygasa.

Jak zdobyć masło „za grosze” w Biedronce?

Sieć objęła promocją konkretny towar. Obniżka dotyczy masła ekstra marki Mleczna Dolina. Jeśli włożysz do koszyka trzy kostki tego smarowidła, cena jednej sztuki „spadnie” do 4 złotych i 75 groszy. Upust jest spory, bo regularny koszt wskazanego produktu wynosi 7 złotych i 99 groszy. W sumie zaoszczędzisz więc niespełna 10 złotych.

Pamiętaj jednak, że przedstawiona oferta ma pewne ograniczenia. Sieć nałożyła na klientów limity. Jeśli chcesz skorzystać z rabatu, nie możesz nabyć więcej niż trzy kostki masła o łącznej wadze 600 gramów. Jeżeli włożysz większą liczbę opakowań, obniżka nie zostanie naliczona i przy kasie zapłacisz za smarowidło tyle, co zwykle. Na zakupy masz niewiele czasu. Akcja promocyjna trwa bowiem tylko przez jeden dzień. Zaczyna się i kończy w poniedziałek, 30 czerwca 2025 roku.

Jak prawidłowo przechowywać masło?

Masło najlepiej trzymać w suchym i chłodnym miejscu, w szczelnie zamkniętym pojemniku, na przykład maselniczce, z dala od artykułów spożywczych wydzielających intensywne zapachy. To ważne, bo smarowidło szybko chłonie wszelkie aromaty. Zadbaj też o to, by tłuszcz nie miał kontaktu z wodą i intensywnym światłem. Te dwa czynniki mogą bowiem przyspieszyć proces jełczenia masła. Polega on na rozkładzie tłuszczu. W wyniku tej reakcji powstają toksyczne związki zwane aldehydami. Warto podkreślić, że spożywanie zjełczałego smarowidła może doprowadzić do zatrucia. Jeśli chcesz wydłużyć świeżość zakupionego produktu, podziel go na mniejsze porcje i wsadź do zamrażarki.

Czytaj też:

Zrób lody inspirowane przepisem Roberta Makłowicza. To nietypowe połączenie smakuje genialnieCzytaj też:

Ekspertka nie miała wątpliwości. Te lody z Lidla to najlepszy wybór nawet, jeśli jesteś na diecie