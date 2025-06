Większość Polaków nagminnie je te produkty. Ekspert ostrzega: rujnują zdrowie jelit

Zdrowie naszych jelit odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu całego organizmu – wpływa nie tylko na trawienie, ale także na odporność czy samopoczucie. Dlatego tak ważne jest, by świadomie dbać o ich kondycję. Jednym z najskuteczniejszych sposobów wspierania jelit jest odpowiednie odżywianie. Codzienne wybory żywieniowe mają ogromny wpływ na równowagę mikroflory jelitowej oraz na to, jak sprawnie pracuje nasz układ pokarmowy.

Ten produkt w diecie szkodzi jelitom

Dietetyk Bartek Szemraj opublikował nagranie, w którym wyjaśnił, że niektóre produkty kupowane przez większość Polaków mogą szkodzić jelitom, jednak niewiele osób ma tego świadomość. Dietetyk jako pierwszy przykład takiego jedzenia podał produkty zawierające gluten.

Czy wiesz, że wiele produktów, które masz w swojej kuchni może poważnie szkodzić twoim jelitom? Gluten może powodować stany zapalne w jelitach, uszkadzać ich wyściółkę i prowadzić do zaburzeń wchłaniania składników odżywczych – powiedział ekspert.

Zauważył, że nawet jeśli ktoś nie ma zdiagnozowanej nietolerancji glutenu, to nadmiar produktów pszennych w diecie, takich jak białe pieczywo, makarony czy słodkie bułki może również obciążać układ trawienny i przyczyniać się do wzdęć, a także dyskomfortu. Dietetyk poradził, że jeśli ktoś podejrzewa, że gluten mu szkodzi, to powinien na kilka tygodni spróbować wyeliminować ten produkt ze swojej diety i obserwować w tym czasie, jak się czuje. Gluten można zastąpić między innymi kaszą, ryżem, komosą ryżową, ale też batatami.

Co jeszcze źle działa na układ trawienny?

Specjalista zauważył, że kolejnym produktem, który źle działa na układ trawienny są napoje gazowane. Wskazał on, że dotyczy to zarówno napojów słodzonych, jak i tych, które są oznaczane jako napoje „zero kalorii”.

Gaz zawarty w tych napojach może powodować wzdęcia i podrażniać ściany jelit. Co więcej, napoje gazowane często zawierają sztuczne słodziki, które mają bardzo negatywny wpływ na mikrobiom jelitowy. Dodatkowym problemem jest fakt, że napoje gazowane są kwaśne. Ich pH może zaburzyć równowagę kwasowo-zasadową w przełyku, co znowu wpływa na trawienie i może prowadzić na przykład do refluksu – powiedział.

Dietetyk poradził, by zamiast napojów gazowanych wybrać wodę z dodatkiem cytryny, jabłka, mięty lub mrożonych owoców. Można też postawić na herbaty ziołowe, które dodatkowo wspierają trawienie.

Jak wspierać zdrowie jelit? Porady

Wiadomo już, czego nie powinniśmy jeść i pić, by nie szkodzić naszym jelitom. Warto też jednak wziąć pod uwagę to, co należy spożywać, by działały one sprawnie. Ekspert polecił produkty, które mają w sobie duże ilości błonnika pokarmowego. Są to warzywa, owoce, pełnoziarniste produkty, a także nasiona. Ważne jest również, by wprowadzić do swojej diety probiotyki i prebiotyki.

No bo probiotyki wspierają dobre bakterie, a prebiotyki, takie jak czosnek, cebula czy por, są dla nich pożywką – wyjaśnił.

Nie będzie zaskoczeniem też to, że trzeba unikać przetworzonej żywności i sztucznych dodatków. Niezwykle ważne jest również, żeby dbać o nawodnienie, ponieważ woda pomaga w trawieniu i zapobiega zaparciom.

