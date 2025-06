Nie unikaj tych węglowodanów, tylko dodaj je do diety. Twój organizm będzie ci wdzięczny

Węglowodany są jednym z głównych źródeł energii w diecie człowieka. Występują w produktach takich jak pieczywo, ryż, makaron, owoce i warzywa. W zdrowej diecie warto wybierać węglowodany złożone, które możemy znaleźć między innymi w produktach pełnoziarnistych, ponieważ dostarczają one błonnika i pomagają utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. Należy jednak zdecydowanie unikać nadmiaru cukrów prostych, obecnych w słodyczach i napojach gazowanych, ponieważ mogą prowadzić do otyłości i innych problemów z naszym zdrowiem.

Ten produkt bogaty w węglowodany jest bardzo zdrowy

Płatki owsiane to produkt bogaty w węglowodany, który jest jednocześnie bardzo zdrowy. Zawierają węglowodany złożone, które są wolno trawione i zapewniają długotrwałe uczucie sytości oraz stabilny poziom energii. Są także doskonałym źródłem błonnika pokarmowego, zwłaszcza beta-glukanów, które wspomagają pracę układu pokarmowego i pomagają obniżać poziom cholesterolu. Regularne spożywanie płatków owsianych może korzystnie wpływać na serce i ogólną kondycję organizmu. To idealny wybór na pożywne i zdrowe śniadanie czy też kolację. Dietetyk Michał Wrzosek obalił także popularne teorie na temat tego, że na przykład owsianka „zamula”, wymienił za to wiele jej zalet.

Dobra owsianka ma wysoki indeks sytości i zmniejsza ryzyko podjadania między posiłkami. Ma niski lub średni indeks glikemiczny. Klasyczne płatki owsiane mają całkiem sporo białka, błonnika, żelaza i potasu. Zawiera betaglukany, które korzystnie wpływają na poziom insuliny, odpowiedź glikemiczną i działają przeciwzmęczeniowo. A regularne spożywanie produktów owsianych wiąże się z 22 procent niższym ryzykiem cukrzycy typu drugiego – wyjaśnił.

Jakie produkty bogate w węglowodany jeść?

W zdrowej diecie warto wybierać produkty bogate w węglowodany, które jednocześnie dostarczają cennych składników odżywczych. Dobrym wyborem są pełnoziarniste produkty zbożowe, takie jak komosa ryżowa, gryka, kasza jaglana, ryż oraz pełnoziarnisty chleb, makaron, kuskus czy bulgur – dostarczają one energii, błonnika pokarmowego i witamin z grupy B. Ziemniaki i słodkie ziemniaki są źródłem skrobi, ale także potasu i witaminy C. Warzywa strączkowe, takie jak soczewica czy ciecierzyca, zawierają oprócz węglowodanów także białko i błonnik. Muesli i owoce to doskonałe dodatki do śniadania, bogate w naturalne cukry, błonnik i antyoksydanty. Wybierając te produkty, wspierasz prawidłowe funkcjonowanie organizmu, ale też po ich zjedzeniu będziesz mieć energię przez cały dzień.

