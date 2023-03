Pięć jadalnych roślin, które warto zbierać w marcu. Na liście fiołek i popularne chwasty

Marzec to czas, kiedy przyroda dopiero budzi się do życia. Warto jednak już teraz wypatrywać pierwszych roślin przebijających się z ziemi po zimowych miesiącach. To młode listki popularnych chwastów, ale też aromatyczne wiosenne kwiaty.

Dzikie rośliny, które można zbierać w marcu

Wybraliśmy pięć niezwykłych – i łatwych do rozpoznania – roślin, które pojawiają się wczesną wiosną.

Liście mniszka lekarskiego



Choć zwykle mniszek lekarski (popularnie w Polsce nazywany mleczem) kojarzymy z żółtymi kwiatami, z których robi się popularny miód mniszkowy, to warto sięgnąć także po liście mniszka. Najlepsze są te młode, nim pojawią się kwiaty. Liście mniszka mają lekko gorzki smak, doskonale pasują do sałatek, warto też nimi dekorować potrawy i kłaść na wiosenne kanapki.



Pokrzywa



Królowa jadalnych chwastów. Warto młodych liści pokrzywy wypatrywać już wczesną wiosną. Są bardzo delikatne i przede wszystkim zdrowe. Można z nich zrobić wiosenną herbatkę, a po sparzeniu wrzątkiem dodawać do pesto, koktajli, zup czy sałatek.



Fiołek wionny



Rośnie w lasach, na łąkach, ale też w ogrodach. Jadalne są kwiaty fiołka, mają delikatny, lekko owocowy smak. Fiołkami można dekorować potrawy, dodawać je do sałatek i deserów, ale też np. zachować na dłużej robiąc fiołki w cukrze lub po prostu susząc kwiaty.



Podagrycznik pospolity



To jeden z najpopularniejszych chwastów i udręka każdego ogrodnika. Warto jednak wiedzieć, że podagrycznik jest jadalny (i szalenie zdrowy!), a najlepsze są te młode, pierwsze listki. Podagrycznik ma dość wyrazisty, lekko marchewkowy smak. Jest znakomitym dodatkiem do wiosennych sałatek.



Bluszczyk kurdybanek



Są tacy, którzy nie wyobrażają sobie kuchni bez aromatu tej niezwykłej rośliny. Bluszczyk kurdybanek rośnie niemal wszędzie, a wyróżnia go wyjątkowy zapach, który porównuje się do mieszanek włoskich przypraw. Młode listki kurdybanka warto dorzucać do sałatek, dekorować nimi potrawy, kłaść na kanapki i zajadać na zdrowie.

Jak wykorzystać w kuchni dzikie rośliny?

Te zebrane wczesną wiosną to prawdziwa bomba witaminowa, dlatego najlepiej jeść je bez żadnej obróbki termicznej. Najprościej wykorzystać je do wiosennych sałatek: wystarczy np. wziąć liście mniszka, podagrycznika i kurdybanka, dodać jeszcze np. szpinak lub ulubioną sałatę i najprostszy sos winegret. Wiosenne listki warto też dodawać do zdrowych koktajli (idealnie nadają się do tego listki podagrycznika i pokrzywa). Dzikie rośliny zawsze też będą piękną i oryginalną (i oczywiście taką do zjedzenia!) ozdobą wszystkich potraw (w tym pasztetów, mięs, kremowych zup).

Jak zbierać zioła i dzikie rośliny?

Zbierając dzikie rośliny, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

zbieraj zioła w miejscach czystych oddalonych od źródeł potencjalnego zanieczyszczenia (ruchliwe drogi, centra miast),

rośliny zbieraj do przewiewnych koszyków lub lnianych woreczków czy siatek (nigdy do woreczków foliowych),

nie niszcz przyrody – nigdy nie zbieraj wszystkiego w jednym miejscu i zostaw po sobie porządek,

nie zbieraj roślin w miejscach szczególnej ochrony przyrody (rezerwaty czy parki narodowe),

NIGDY nie zbieraj dzikich roślin, co do których nie masz stuprocentowej pewności, ponieważ także w Polsce rosną rośliny, które są dla człowieka trujące.

