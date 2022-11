Jak zagęścić zupę krem? 5 sprawdzonych sposobów na zagęszczenie zupy

Kremowe zupy są idealne na jesień i zimę. Pełne warzyw, treściwe, rozgrzewające i zdrowe. Są pełnowartościowym posiłkiem, można je wykorzystać w wielu zdrowych dietach. Dobra zupa krem musi mieć jednak odpowiednią gęstość. Jeśli w trakcie gotowania zupy krem dodaliście zbyt dużo wody, nie musicie się tym martwić. Istnieje kilka skutecznych i zdrowych sposobów na zagęszczenie zupy i nadanie jej odpowiedniej konsystencji.

Jak zrobić zupę krem?

Tak naprawdę to nie ma nic prostszego. Gotujesz zupę z ulubionych produktów, a następnie miksujesz na gładko. Do zrobienia takich zup idealnie nadają się warzywa, przede wszystkim kalafior, ziemniaki i inne białe warzywa, brokuły, szpinak, pomidory, marchew czy dynia. Krem można zrobić także z dowolnych grzybów. Przed zmiksowaniem trzeba wyjąć z zupy kulki ziela angielskiego czy listki laurowe. A co jeśli konsystencja nie jest odpowiednio gęsta?

Jak zagęścić zupę krem?

Do zagęszczenia zupy krem można wykorzystać kilka składników. Najpopularniejszym jest mąka pszenna. Nie należy jej jednak dodawać do gorącej zupy, by nam się nie zważyła. Najlepiej jest wlać odrobinę zupy do naczynia (wystarczy kilka łyżek zupy), połączyć ją z zimną wodą i dodać do tego 2 łyżki mąki. Taką zaprawkę dokładnie łączymy, a następnie ciągle mieszając, dodajemy do zupy. W ten sposób możemy otrzymać sycące zupy o bardzo kremowej konsystencji z praktycznie wszystkich warzyw.

Zagęszczanie zupy żółtkiem

Zagęszczenie potrawy może nastąpić również po dodaniu żółtka do zupy. Aby to zrobić, należy do kubka wlać kilka łyżek zupy, dodać zimną wodę i roztrzepane żółtka z dwóch jaj. Całość wlej do zupy, a otrzymasz kremową i gładką potrawę.

Zagęszczanie zupy serkiem

Do zagęszczenia zupy wykorzystuje się również serek topiony oraz ser mascarpone. Mają one aksamitną konsystencję i poprawiają smak zupy. Serek mascarpone można dodać od razu do garnka z zupą, ale najlepiej jest go najpierw pokroić na małe kawałki, by nie było żadnych grudek. Po dokładnym wymieszaniu potrawy otrzymamy idealną zupę.

Zagęszczanie zupy jogurtem naturalnym

Jeśli zupa wychodzi zbyt rzadka, możemy dodać do niej jogurt naturalny. Jogurt ma jednak kwaskowaty posmak, dlatego lepiej sprawdzi się przy kremie z białych warzyw niż przy kremie marchewkowym. Do zabielenia zupy jogurtem najlepiej jest wykorzystać tzw. zaprawkę, czyli rozcieńczyć jogurt w niewielkiej ilości zupy wymieszanej z wodą. W ten sposób unikniemy zważenia się zupy.

Zagęszczanie zupy kaszką

Do zagęszczenia zupy możemy wykorzystać także kaszkę kukurydzianą. Wystarczy dodać 2 łyżki kaszki kukurydzianej do naczynia, w którym blendujemy warzywa, by otrzymać gładką i sycącą zupą. Jeśli nie mamy w domu kaszki, możemy wykorzystać również inne kasze. Świetnie sprawdzi się kasza jaglana, która ma delikatny, neutralny smak.

Czym jeszcze można zagęścić zupę?

Doskonałym zagęstnikiem, często używanym przez profesjonalnych kucharzy, jest masło. Wystarczy dodać łyżkę do zupy przed zmiksowaniem. Masło doda smaku, ale też zwiększy kaloryczność zupy. Możesz też wykorzystać śmietankę lub mleko kokosowe. Jeśli nie chcesz dodawać do zupy niczego, poza tym, co masz już w garnku, zadbaj o to, aby odparować jak najwięcej płynu przed samym miksowaniem.

Kiedy zagęścić zupę?

Zupę najlepiej jest zagęszczać pod koniec gotowania. W ten sposób tylko podkreślimy jej smak. Możemy zrobić zasmażkę, zagęścić zupę groszkiem ptysiowym, dodać do niej śmietanę, ser topiony, żółtko, trochę mąki czy jogurtu naturalnego. Istnieje wiele sposobów na zagęszczenie zupy, warto wypróbować kilka z nich i sprawdzić, które wersje smakują nam najlepiej.

Czy zagęszczać gorącą zupę?

Nie poleca się zagęszczać gorącej zupy. W ten sposób może ona nam się zważyć lub na jej powierzchni pojawią się grudki. Jeśli chcemy przy okazji poprawić jej walory smakowe, dodajmy do zupy serki topione. Sprawdzają się one zwłaszcza przy gotowaniu zupy brokułowej czy zupy pieczarkowej, ponieważ doskonale podkreślają ich smak.

