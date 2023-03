Przy problemach z tarczycą nie rezygnuj z tego produktu. Zobacz, czego unikać przy Hashimoto

Choroba Hashimoto to potoczna nazwa przewlekłego autoimmunologicznego zapalenia tarczycy. Polega na tym, że układ odpornościowy atakuje własne komórki tarczycy, osłabiając działanie tego gruczołu. Permanentnie utrzymujący się stan zapalny w organizmie, który towarzyszy tej chorobie, wywołuje szereg objawów.

Należą do nich m.in.: osłabienie, bóle mięśni, senność, problemy z pamięcią i koncentracją oraz wypadanie włosów i sucha skóra. Zastosowanie właściwego modelu żywienia może pomóc w wyciszeniu uciążliwych symptomów oraz poprawić funkcjonowanie tarczycy.

Dieta przeciwzapalna łagodzi objawy choroby Hashimoto

Dietetycy wskazują, że już po ok. 4 tygodniach stosowania diety przeciwzapalnej dokuczliwe objawy związane z Hashimoto w znacznej mierze ustępują. Pierwszym krokiem w diecie jest rezygnacja lub ograniczenie spożycia przetworzonej żywności bazującej na białej mące i cukrze, które mogą zwiększać stan zapalny w organizmie. Zdrowym źródłem węglowodanów powinny być produkty pełnoziarniste, a więc pieczywo z mąki pełnoziarnistej, razowe makarony i kasze.

W diecie nie powinno zabraknąć również wartościowego białka. Stanowią je: ryby, chude gatunki mięs (kurczak, indyk) oraz rośliny strączkowe (soczewica, ciecierzyca, fasola i — w ograniczonych ilościach — produkty sojowe).

W diecie osób chorych na Hashimoto nie powinno zabraknąć zdrowego tłuszczu

Zdaniem dietetyków, wiele osób, które zmagają się z chorobą Hashimoto popełnia błąd, eliminując z diety tłuszcz. Chodzi o tłuszcz roślinny. Nie powinno się go unikać, gdyż pełni on ważną funkcję w organizmie. Korzystne jest spożywanie:



oleju lnianego,

oleju rzepakowego,

oliwy,

orzechów włoskich.

Udowodniono, że oprócz działania przeciwzapalnego, oleje te mają właściwości przeciwarytmiczne, przeciwnadciśnieniowe, przeciwagregacyjne oraz obniżają stężenie trójglicerydów we krwi, przez co redukują ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Jak wskazują badania, nie każdy tłuszcz roślinny działa jednak przeciwzapalnie. Dlatego właśnie zaleca się ograniczenie w diecie chorych na Hashimoto:



oleju słonecznikowego (również pestek słonecznika),

oleju kukurydzianego.

Tłuszcze te charakteryzują się bardzo wysoką zawartością kwasów omega-6 działających prozapalnie.

Należy również zredukować w diecie źródła nasyconych kwasów tłuszczowych, które występują w produktach pochodzenia zwierzęcego. Należą do nich np.:



masło,

nabiał o wysokiej zawartości tłuszczu,

tłuste gatunki mięs takie jak wieprzowina.

Przyprawy jako ważne uzupełnieniem diety w chorobie Hashimoto

W diecie przeciwzapalnej szczególnie zalecane są przyprawy. Stanowią bowiem cenne źródło polifenoli – związków pochodzenia roślinnego o działaniu przeciwzapalnym i przeciwutleniającym. Chorym na Hashimoto zalecane są szczególnie takie przyprawy jak:



cynamon,

kurkuma,

czosnek,

mięta,

majeranek,

szałwia,

goździki,

chrzan,

estragon.

W diecie na Hashimoto nie powinno zabraknąć herbaty

Przeciwzapalne działanie diety wspiera również picie herbaty, szczególnie zielonej i czarnej. Należy jednak pić je z umiarem, ponieważ zbyt częste sięganie po takie napoje może utrudniać wchłanianie lewotyroksyny – hormonu tarczycy przyjmowanego w postaci leku.

