Biedronka idzie na całość. Od dzisiaj znowu „5+5 gratis” i specjalny voucher

Przed świętami Bożego Narodzenia warto korzystać z różnych akcji promocyjnych w supermarketach. To właśnie wtedy sklepy bardzo często oferują duże rabaty na produkty, które wykorzystujemy do przedświątecznych przygotowań. W ciągu najbliższych dni świetnym pomysłem będzie wybranie się do Biedronki. Czeka tam wiele ciekawych promocji, które pozwolą ci zaoszczędzić.

Tanie masło w Biedronce

Od piątku do soboty (5–6 grudnia) masło ekstra z „Polskiej Mleczarni” kupisz aż o 60 procent taniej przy zakupie trzech sztuk. Za każdą z kostek zapłacisz jedynie 2,99 zł zamiast 7,99 zł. Obowiązuje limit dzienny w postaci trzech opakowań na kartę Moja Biedronka.

To jednak nie koniec ciekawych ofert. Przy jednorazowym zakupie jednej sztuki masła ekstra polskiego marki „Mlekovita” oraz innych produktów za minimum 99 zł z kartą „Moja Biedronka” możesz odebrać voucher o wartości 100 procent tego masła. Wykorzystasz go w sklepach stacjonarnych Biedronka w dniach 11–14 grudnia przy jednorazowych zakupach o wartości minimum 1 zł większej niż wartość vouchera.

Co jeszcze warto kupić?

Z kolei od piątku do niedzieli (5–7 grudnia) opłaca się kupić także olej „Wyborny”. Do wyboru jest rzepakowy, słonecznikowy, z oliwą z oliwek. Drugi, tańszy produkt nabędziesz za jedyną złotówkę. Limit dzienny to cztery sztuki, maksymalnie dwie za 1 zł.

Z kolei w ramach promocji „5 plus 5 gratis” dostaniesz cukier biały kryształ (1 kilogram). Oferta obejmuje marki: Diamant, Sweet Family, Polski Cukier, Królewski. Warto kupić też kawę ziarnistą „Lavazza” Crema e Gusto. Przy zakupie dwóch sztuk każda z nich będzie kosztować jedynie 69,99 zł zamiast 74,99 zł. Z kolei kawa mielona MK Cafe Crema też jest w bardzo okazyjnej cenie. Drugi produkt kupisz 72 procent taniej niż normalnie. Oznacza to, że każda z dwóch sztuk będzie kosztować 13,99 zł zamiast 22,99 zł.

