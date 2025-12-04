To przepis na najlepszą duszoną kapustę na święta. Babcine patenty nigdy nie zawodzą

Duszona kapusta jest tradycyjnym daniem kuchni polskiej, które podaje się w Wigilię, ale nie tylko. To też świetna baza do wielu innych świątecznych potraw, dlatego warto znać naprawdę dobry przepis na tę potrawę. Będzie idealna również do nadziewania pierogów, uszek czy pasztecików do barszczu. To także doskonała podstawa świątecznego bigosu.

Patenty na pyszną duszoną kapustę na święta

Żeby kapusta postna wyszła naprawdę znakomita w smaku, ważne jest, żeby dodać do niej wędzony element. Możesz wykorzystać na przykład łyżeczkę wędzonej papryki, kilka śliwek wędzonych (lub odrobinę płynu z wędzenia śliwek). W bardziej nowoczesnej wersji możesz dodać też odrobinkę sosu sojowego.

Drugą zasadą, którą zawsze stosowała moja babcia, jest dodawanie odrobiny oleju lnianego na sam koniec. Wystarczy łyżka na cały garnek. Nadaje tradycyjny, świąteczny posmak i pięknie wiąże aromaty.

Przepis: Kapusta na święta To najlepsza kapusta, jaką zjesz w trakcie świąt. Każdy z gości będzie chwalić Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 2 godz. Liczba porcji 12 Liczba kalorii 120 w każdej porcji Składniki 2 kg kiszonej kapusty

2 duże cebule (lub 3 średnie)

ok. 50 g suszonych grzybów (np. borowiki)

2 łyżki masła + 2 łyżki oliwy

2 ząbki czosnku

3 liście laurowe

8 ziaren jałowca

8 ziaren ziela angielskiego

ok. ¾ szklanki pół-wytrawnego czerwonego wina

ok. 100 g wędzonych śliwek

szczypta mielonego kminku, sól, świeżo mielony pieprz, ewentualnie odrobina cukru Sposób przygotowania Przygotowanie produktówSuszone grzyby zalej ok. 3 szklankami ciepłej wody, przykryj i odstaw przynajmniej na godzinę. Kapustę odciśnij z nadmiaru płynu — jeśli jest bardzo kwaśna, możesz ją przepłukać. Podsmażanie cebuli i kapustyW dużym garnku rozgrzej masło z oliwą. Dodaj posiekaną cebulę i podsmaż ją. Do cebuli dodaj kapustę, krótko podsmaż (ok. 5 minut), mieszając. Dodawanie pozostałych składnikówGrzyby odsącz — wodę z moczenia wlej do garnka z kapustą, a same grzyby pokrój i dodaj do całości. Dodaj liście laurowe, obrane ząbki czosnku (przekrojone), jałowiec, ziele angielskie, kminek, sól, pieprz i — jeśli chcesz — odrobinę cukru. Wymieszaj. Duszenie kapustyDuś całość na małym ogniu przez ok. 1–1,5 godziny. Co jakiś czas mieszaj; jeśli potrzeba, podlej wodą. Po ugotowaniu odstaw kapustę na noc w chłodne miejsce, by smaki się przegryzły. Następnego dnia (lub po kilku godzinach, jeśli się spieszysz) dodaj wino i pokrojone śliwki Ponownie duś ok. godziny. Na koniec usuń liście laurowe, ząbki czosnku, jałowiec i ziele angielskie. Dopraw ponownie solą, pieprzem i — jeśli lubisz — cukrem.

O czym jeszcze pamiętać?

Podstawą jest użycie kapusty dobrej jakości. Najlepiej, żeby była prosto z beczki, więc poszukaj jej na rynku lub w warzywniaku. Możesz też użyć domowej kapusty. Nie kupuj jej jednak w supermarkecie, ponieważ zazwyczaj nie jest ona najlepsza. Kapusta zyskuje smak po minimum 1,5–2 godzinach duszenia na bardzo małym ogniu, dlatego warto robić to jak najdłużej. Ważne jest również, by nie wrzucać surowej cebuli, ale poddusić ją wcześniej. Usmażona na złoto podbije smak kapusty kiszonej. Obowiązkowym elementem w tej potrawie są także suszone grzyby.

Ciekawym patentem jest też podsmażenie części kapusty przed duszeniem. Weź 2–3 garście kiszonej kapusty i wrzuć na patelnię z odrobiną oleju. Lekko ją przypal (na brzegach). To daje efekt „palenizny”, który odpowiada za cudowny aromat. Przygotowując bożonarodzeniowe potrawy, koniecznie sprawdź też niezawodny patent na najdelikatniejsze uszka do świątecznego barszczu.

