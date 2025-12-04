Masz ochotę na coś słodkiego, ale „fit”? To ciasto jest moim pewniakiem, musisz spróbować!

Dietetyczne desery nie budzą zbyt wielu pozytywnych skojarzeń. Przywodzą zwykle na myśl niezbyt smaczne „wynalazki”, które ze słodyczami mają mało wspólnego. To ciasto udowadnia jednak, że można jeść zdrowo i pysznie zarazem, nie rezygnując z ulubionych przyjemności. Stanowi połączenie prostych i pełnowartościowych produktów. Jest tak dobre, że każdy prosi o dokładkę, a sklepowe przysmaki dawno poszły w odstawkę. Spróbuj, a na stałe zagości w twoim jadłospisie.

Jak zrobić zdrowe i pyszne ciasto?

Sekretem tego przysmaku jest połączenie płatków owsianych, jabłek, jogurtu naturalnego i paru jesiennych przypraw na czele z cynamonem i imbirem. Całość tworzy pyszny, a zarazem wartościowy „miks”. Co ważne, samo przygotowanie ciasta nie nastręczy ci najmniejszych trudności. Nie musisz mieć dużego doświadczenia kulinarnego ani specjalnych sprzętów kuchennych, by je zrobić. Na dobrą sprawę wystarczy tylko wymieszać poszczególne składniki. Pozostałą część pracy wykona piekarnik. Jeśli chcesz, by ciasto zyskało więcej „zdrowej” słodyczy, posyp jego wierzch wiórkami z gorzkiej czekolady. Najlepiej sprawdzi się ta o wysokiej zawartości kakao (minimum 70 procent).

Przepis: Ciasto owsiane z jabłkiem To pyszny i zdrowy deser. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 315 w każdej porcji Składniki Na ciasto: 2 szklanki płatków owsianych

3 duże jabłka

2 jajka

50 g masła

200 ml jogurtu naturalnego

50 g orzechów włoskich

60 g rodzynek

1 łyżeczka mielonego cynamonu

1 łyżeczka mielonego imbiru

pół łyżeczki proszku do pieczenia

szczypta soli

szczypta mielonych goździków Na polewę: 1 tabliczka gorzkiej czekolady Sposób przygotowania Szykowanie składnikówRoztop masło. Namocz rodzynki. Zalej je wrzątkiem i pozostaw na 5 minut pod przykryciem. Umyj, obierz. usuń z nich gniazda nasienne i zetrzyj owoce na tarce o drobnych oczkach. posiekaj drobno orzechy. Łączenie składnikówUbij lekko jajka. Dodaj do nich jogurt i przestudzone masło. Miksuj całość do połączenia składników. Następnie wsyp do miski proszek do pieczenia i przyprawy. Wymieszaj wszystkie składniki. Na koniec dodaj starte jabłka odsączone z nadmiaru soku i odsączone rodzynki. Połącz jeszcze raz wszystkie składniki. Pieczenie ciastaPrzelej powstałą masę do formy wyłożonej papierem do pieczenia Wstaw ją do piekarnika nagrzanego do 180 stopni (grzanie góra-dół). Piecz przez około 30 minut. Wykańczanie ciastaTrzy czwarte tabliczki czekolady rozpuść w kąpieli wodnej. Resztę zetrzyj na tarce. Polej wierz przestudzonego ciasta roztopioną czekoladą. Posyp je na koniec wiórkami ze startej czekolady.

Dlaczego to ciasto sprawdza się na diecie?

O wartości odżywczej tego ciasta decydują przede wszystkim jego składniki. Płatki owsiane są źródłem beta-glukanów, czyli błonnika rozpuszczalnego, który spowalnia wchłanianie węglowodanów i pomaga utrzymać stabilny poziom glukozy we krwi. Tym samym zapobiega nagłym wahaniom cukru i napadom głodu. Już niewielki kawałek deseru zapewnia długie uczucie sytości i pozwala ograniczyć podjadanie między posiłkami. W efekcie łatwiej można kontrolować masę ciała oraz liczbę przyjmowanych kalorii. Orzechy dostarczają „zdrowych” tłuszczów, a cynamon, goździki i imbir — antyoksydantów. Podobnie zresztą jak gorzka czekolada. Związki te łagodzą stany zapalne, wymiatają wolne rodniki z organizmu i chronią go przed stresem oksydacyjnym.

