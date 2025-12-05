Odkryj ten hit! Najprostsze domowe ciasto czekoladowe zniknie z talerza w kilka minut

Domowe wypieki są znacznie lepsze niż te gotowe z ciastkarni lub ze sklepu. Przede wszystkim mamy dużą satysfakcję z ich przygotowania. Możemy też odpowiednio dobierać i kontrolować składniki, które dodajemy. Nie zawsze mamy jednak czas, by sięgać po skomplikowane przepisy. W takich sytuacjach warto postawić na coś prostszego, ale równie smacznego.
Przepis na ekspresowe ciasto czekoladowe
Jeśli szukasz przepisu na łatwe i szybkie ciasto czekoladowe, koniecznie wypróbuj poniższą recepturę. Wcale nie musisz mieć wielkich umiejętności kulinarnych, by wypiek wyszedł naprawdę znakomity w smaku.
Przepis: Szybkie ciasto czekoladowe
Cała moja rodzina wręcz uwielbia, gdy przygotowuję ten wypiek.
- Kategoria
- Deser
- Rodzaj kuchni
- Tradycyjna
- Czas przygotowania
- 15 min.
- Czas gotowania
- 40 min.
- Liczba porcji
- 6
- Liczba kalorii
- 879 w każdej porcji
Składniki
- ok. 1 szklanka cukru
- 1 szklanka mleka
- ¾ szklanki oleju
- 2 szklanki mąki
- 3 łyżki powideł lub dżemu
- 2 jajka
- 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
- 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej
- 3 duże łyżki kakao
Sposób przygotowania
- Łączenie składnikówW dużej misce połącz cukier, mleko, olej, mąkę i dżem. Wymieszaj widelcem na gładką masę bez grudek. Do powstałej masy dodaj jajka, proszek do pieczenia, sodę oraz kakao. Ponownie wymieszaj, aż masa będzie jednolita.
- Pieczenie ciastaPrzygotuj formę do pieczenia (użyto tortownicy 26 cm), wyłóż ją papierem lub posmaruj masłem i posyp bułką tartą. Wlej ciasto do formy. Piecz w piekarniku nagrzanym do 185 °C (termoobieg) przez 35–40 minut — zazwyczaj 40 minut daje najlepszy efekt. Sprawdź patyczkiem, czy ciasto jest upieczone. Po upieczeniu zostaw ciasto w wyłączonym i lekko uchylonym piekarniku do wystudzenia.
Gotowe ciasto możesz ozdobić cukrem pudrem, posypać orzechami, polać czekoladową polewą – smak całości będzie wtedy jeszcze bardziej intensywny. Zobaczysz, że w ekspresowym tempie zostaną po nim tylko okruszki.
Inne pomysły na ekspresowe desery
Ciekawym pomysłem na efektowny deser jest „jogurtowy puch” z owocami i chrupiącą granolą. Przełóż do szklanki warstwami jogurt naturalny, świeże owoce i garść granoli. Na koniec dodaj łyżeczkę miodu lub syropu klonowego. Możesz zrobić też szybki mus czekoladowy z awokado. Zmiksuj dojrzałe awokado z kakao, miodem i odrobiną wanilii. Powstaje aksamitny, zdrowy krem gotowy od razu do podania. Świetnie smakuje też deser z mascarpone i herbatnikami. Wystarczy, że wymieszasz mascarpone z odrobiną cukru pudru, przełożysz do pucharków, dodasz pokruszone herbatniki i owoce.
Możesz zrobić też błyskawiczną karpatkę. Zamiast tradycyjnego spodu musisz tylko użyć groszku ptysiowego – dostaniesz go w większości sklepów za kilka złotych. Z kolei w przypadku innych ciast dobrze sprawdzą się herbatniki lub pokruszone biszkopty mieszane z roztopionym masłem. Każdego z pewnością zachwyci też ciacho z kubka. Będzie gotowe w 10 minut, a jego podstawą jest bardzo zdrowy skyr.
