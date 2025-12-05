Odkryj ten hit! Najprostsze domowe ciasto czekoladowe zniknie z talerza w kilka minut

Domowe wypieki są znacznie lepsze niż te gotowe z ciastkarni lub ze sklepu. Przede wszystkim mamy dużą satysfakcję z ich przygotowania. Możemy też odpowiednio dobierać i kontrolować składniki, które dodajemy. Nie zawsze mamy jednak czas, by sięgać po skomplikowane przepisy. W takich sytuacjach warto postawić na coś prostszego, ale równie smacznego.

Przepis na ekspresowe ciasto czekoladowe

Jeśli szukasz przepisu na łatwe i szybkie ciasto czekoladowe, koniecznie wypróbuj poniższą recepturę. Wcale nie musisz mieć wielkich umiejętności kulinarnych, by wypiek wyszedł naprawdę znakomity w smaku.

Przepis: Szybkie ciasto czekoladowe Cała moja rodzina wręcz uwielbia, gdy przygotowuję ten wypiek. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 40 min. Liczba porcji 6 Liczba kalorii 879 w każdej porcji Składniki ok. 1 szklanka cukru

1 szklanka mleka

¾ szklanki oleju

2 szklanki mąki

3 łyżki powideł lub dżemu

2 jajka

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

1,5 łyżeczki sody oczyszczonej

3 duże łyżki kakao Sposób przygotowania Łączenie składnikówW dużej misce połącz cukier, mleko, olej, mąkę i dżem. Wymieszaj widelcem na gładką masę bez grudek. Do powstałej masy dodaj jajka, proszek do pieczenia, sodę oraz kakao. Ponownie wymieszaj, aż masa będzie jednolita. Pieczenie ciastaPrzygotuj formę do pieczenia (użyto tortownicy 26 cm), wyłóż ją papierem lub posmaruj masłem i posyp bułką tartą. Wlej ciasto do formy. Piecz w piekarniku nagrzanym do 185 °C (termoobieg) przez 35–40 minut — zazwyczaj 40 minut daje najlepszy efekt. Sprawdź patyczkiem, czy ciasto jest upieczone. Po upieczeniu zostaw ciasto w wyłączonym i lekko uchylonym piekarniku do wystudzenia.

Gotowe ciasto możesz ozdobić cukrem pudrem, posypać orzechami, polać czekoladową polewą – smak całości będzie wtedy jeszcze bardziej intensywny. Zobaczysz, że w ekspresowym tempie zostaną po nim tylko okruszki.

Inne pomysły na ekspresowe desery

Ciekawym pomysłem na efektowny deser jest „jogurtowy puch” z owocami i chrupiącą granolą. Przełóż do szklanki warstwami jogurt naturalny, świeże owoce i garść granoli. Na koniec dodaj łyżeczkę miodu lub syropu klonowego. Możesz zrobić też szybki mus czekoladowy z awokado. Zmiksuj dojrzałe awokado z kakao, miodem i odrobiną wanilii. Powstaje aksamitny, zdrowy krem gotowy od razu do podania. Świetnie smakuje też deser z mascarpone i herbatnikami. Wystarczy, że wymieszasz mascarpone z odrobiną cukru pudru, przełożysz do pucharków, dodasz pokruszone herbatniki i owoce.

Możesz zrobić też błyskawiczną karpatkę. Zamiast tradycyjnego spodu musisz tylko użyć groszku ptysiowego – dostaniesz go w większości sklepów za kilka złotych. Z kolei w przypadku innych ciast dobrze sprawdzą się herbatniki lub pokruszone biszkopty mieszane z roztopionym masłem. Każdego z pewnością zachwyci też ciacho z kubka. Będzie gotowe w 10 minut, a jego podstawą jest bardzo zdrowy skyr.

