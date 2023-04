Nieoczekiwane skutki picia wody gazowanej. To może cię zaskoczyć

Woda gazowana to po prostu woda nasycona pod wysokim ciśnieniem dwutlenkiem węgla (CO2). Charakterystyczne bąbelki mają swoich fanów na całym świecie. Ale czy rzeczywiście warto sięgać po wodę gazowaną?

Czy woda gazowana ugasi pragnienie?

Nie ma dowodów naukowych, które by uzasadniły twierdzenie, że woda gazowana jest zła dla organizmu. Cytowana przez serwis „Eat This! Not That!” Lauren Manaker, autorka książek i publikacji kulinarnych (także dla ciężarnych kobiet) tłumaczy: „Czysta, zwykła woda gazowana może pomóc ci utrzymać odpowiednie nawodnienie, zwłaszcza jeśli masz trudności z piciem wystarczającej ilości zwykłej wody przez cały dzień”. Jednym słowem: woda gazowana nie jest tu w żaden sposób gorsza od niegazowanej. Dodanie do niej cytryny lub plasterków świeżych owoców polepszy jej smak i może sprawić, że będziesz pić odpowiednią ilość wody w ciągu dnia.

Czy od wody gazowanej można przytyć?

Woda gazowana może wywołać wzdęcia. Kiedy pijesz wodę gazowaną, połykasz więcej powietrza. „Bąbelki mogą powodować wzdęcia, co może być nieprzyjemne” – mówi Lauren Manaker.

Sama woda gazowana nie różni się ilością kalorii od tej niegazowanej, ale kilka badań wykazało, że woda gazowana może pobudzać apetyt, co sprawi, że więcej zjesz. Jeśli pilnujesz wagi i dbasz o zdrową sylwetkę, nie sięgaj po smakowe wody dosładzane.

Czy woda gazowana niszczy zęby?

Woda gazowana może przyczynić się do powstawania ubytków. Jak to możliwe? „Woda gazowana może mieć niższe pH niż zwykła woda niegazowana, a to niższe pH może z czasem powodować erozję szkliwa zębów” – mówi Manaker.

Jak jednak zaznacza Amerykańskie Towarzystwo Stomatologiczne, wodę gazowaną można „ogólnie pić”, jeśli nie zawiera żadnych dodatków. Mowa tu przede wszystkim o substancjach dosładzających i smakowych.

