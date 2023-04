Pij ten zdrowy napój do każdego posiłku. Jak zrobić wodę owsianą?

Woda owsiana ma delikatny smak i ze względu na dodatek samych płatków, jest dość sycąca. Stąd poleca się ją osobom będącym na dietach odchudzających, jako napój, który zniweluje uczucie głodu.

Co to jest woda owsiana?

Woda owsiana to, najprościej mówiąc, napój składający się z płatków owsianych i wody. Płatki się namacza i miksuje z wodą. Woda owsiana zawiera witaminy z grupy B i magnez, które wzmacniają pracę układu nerwowego, zapobiegają stanom obniżeniu nastroju, poprawiają samopoczucie i niwelują ryzyko wystąpienia nerwicy. Witaminy te poprawiają też kondycję włosów, skóry i paznokci. Oprócz tego woda owsiana zawiera m.in. żelazo, potas i duże ilości błonnika. To napój wegański, bezglutenowy (zwróć uwagę na oznaczenie na płatkach owsianych, jeśli jesteś uczulony na gluten), nie zawiera cholesterolu. PRZECZYTAJ WIĘCEJ O WŁAŚCIWOŚCIACH WODY OWSIANEJ.

Jak zrobić wodę owsianą?

Do zrobienia wody owsianej wykorzystaj zwykłe płatki owsiane. Najlepiej namoczyć je na całą noc, wtedy idealnie wchłoną większość wody. Same płatki zmiksowane z wodą nie każdemu będą smakowały: wtedy z pomocą przychodzą dodatki: cynamon, wanilia i dowolny słodzik (jeśli liczysz kalorie, wykorzystaj np. stewię albo ksylitol). Wodę owsianą z dodatkami najlepiej podawać podaną z kostkami lodu. To doskonały napój do posiłków.

Ktoś może zapytać, czym różni się woda od mleka owsianego. Różnica polega na ty, że przy mleku odcedza się owies i samo mleko ma nieco delikatniejszą teksturę (i można je wówczas dodać np. do kawy i wykorzystywać jako zamiennik krowiego mleka). Możesz wypróbować obie opcje zrobienia napoju owsianego i wybrać tę, która najbardziej ci odpowiada. My podajemy przepis na klasyczną wodę owsianą.

Przepis: Woda owsiana Sycący napój na bazie owsa i wody Kategoria Napój Rodzaj kuchni Meksykańska Czas przygotowania 30 min. Czas gotowania 5 min. Liczba porcji 4 Składniki szklanka płatków owsianych

10 szklanek wody

laska cynamonu lub pół łyżeczki sproszkowanego cymanonu

opcjonalnie: łyżeczka ekstraktu z wanilii i dowolny słodzik Sposób przygotowania Przygotuj składnikiPłatki owsiane zalej dwoma szklankami wody i odstaw na co najmniej 30 minut (a najlepiej na noc). Zrób wodę owsianąZmiksuj płatki owsiane z resztą wody, dodaj cynamon i opcjonalnie: wanilię i coś do posłodzenia. Przechowuj w lodówce do 3 dni.

