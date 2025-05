Męczą cię wzdęcia? Dr nauk o zdrowiu radzi: zanim sięgniesz po tabletkę, spróbuj tego sposobu

Wzdęcia to uczucie pełności i napięcia w jamie brzusznej, które często towarzyszy nadmiernemu gromadzeniu się gazów w przewodzie pokarmowym. Mogą być one wynikiem spożywania pokarmów trudnych do strawienia, takich jak fasola, kapusta czy napoje gazowane, a także wynikać z powodu połknięcia powietrza podczas jedzenia lub picia. Trzeba jednak pamiętać też o tym, że wzdęcia mogą być również efektem zaburzeń trawienia, takich jak zespół jelita drażliwego czy nietolerancji pokarmowych.

Naturalny sposób na wzdęcia

Choć wzdęcia zwykle nie stanowią zagrożenia dla zdrowia, mogą powodować dyskomfort i wpłynąć na codzienne funkcjonowanie. Doktor nauk o zdrowiu i dietetyk kliniczny Hanna Stolińska pokazała, jak w łatwy i smaczny sposób poradzić sobie ze wzdęciami, ale też refluksem.

Wszystko, czego potrzebujesz to 3-4 listki bazylii i szklanka wody. Gotuj przez 5-10 minut i gotowe. Popijaj w ciągu dnia. Możesz też po prostu zjeść kilka listków bazylii. Zanim sięgniesz po tabletkę, spróbuj natury – zachęca ekspertka.

Bazylia pomaga na trawienie, ponieważ zawiera między innymi związki o działaniu przeciwzapalnym, które łagodzą podrażnienia żołądka. Z uwagi na działanie karminatywne pomaga też usuwać gazy z przewodu pokarmowego. Ma również działanie przeciwwrzodowe – chroni błonę śluzową żołądka przed uszkodzeniami. Dodatkowo ma działanie uspokajające, przez co redukuje stres, który może nasilać objawy refluksu i zgagi. Jest to bezpieczny, a do tego naturalny sposób, który może przynieść ulgę w łagodnych dolegliwościach trawiennych. Jeśli jednak objawy będą się długo utrzymywać, to w takiej sytuacji należy się skonsultować z lekarzem lub dietetykiem.

Jakie jeszcze właściwości ma bazylia?

Bazylia to zioło o wielu korzystnych właściwościach, które wykraczają poza wsparcie dla układu trawiennego. Przede wszystkim jest znana ze swoich właściwości przeciwzapalnych, co sprawia, że może pomóc w łagodzeniu bólu stawów czy stanów zapalnych. Dodatkowo, dzięki zawartości antyoksydantów, wspomaga ochronę komórek przed stresem oksydacyjnym, a także wzmacnia układ odpornościowy, pomagając w walce z infekcjami. Bazylia może również wpływać na poprawę zdrowia skóry, zwłaszcza w przypadku trądziku czy podrażnień, dzięki działaniu antybakteryjnemu. Dodatkowo jej właściwości uspokajające mogą pomóc w redukcji stresu i poprawie jakości snu, co czyni ją naturalnym środkiem na poprawę samopoczucia. Sprawdź też, jak przygotować bazyliową mieszankę, która oczyści jelita.

Czytaj też:

Te ryby uważane są za „siedlisko rtęci”. Specjalistka tłumaczy, czy naprawdę mogą nam zaszkodzićCzytaj też:

Dietetyk ostrzega: nadmiar tej witaminy niszczy wątrobę. Sprawdź, co jeszcze szkodzi