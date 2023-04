Napar z forsycji na odporność. To ostatni dzwonek na zebranie kwiatów forsycji

Krzewy forsycji obsypane żółtymi kwiatami to bez wątpienia jeden z symboli wiosny. Warto przypominać, że kwiaty forsycji są jadalne i bardzo zdrowe: są przede wszystkim źródłem rutyny. W medycynie naturalnej przypisuje im się właściwości wzmacniające odporność, działają przeciwbakteryjnie, antywirusowo i wspierają profilaktykę przeciwnowotworową. Aby wykorzystać te właściwości forsycji, można z nich zrobić delikatny w smaku napój.

Jak zrobić napar z forsycji?

Do zrobienia herbatki z forsycji zachęca w mediach społecznościowych dr Karolina Jakubczyk z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, autorka popularnonaukowego bloga Fitoscience. Ekspertka zdradza, w jaki sposób przyrządziła swój napój: „Kwiaty lekko spryskałam alkoholem i zalałam gotującą wodą, parzyłam kilka minut, obserwując zmiany zachodzące w kubku”.

To nie jest jedyny sposób na herbatkę z forsycji, bo żółte kwiaty można łączyć także z innymi dodatkami – np. miętą, cytryną, imbirem, ale też zieloną czy czarną herbatą. Warto pamiętać, że kwiaty forsycji można także suszyć i w tej postaci dodawać do herbaty przez cały rok.

Jak wykorzystać w kuchni forsycję?

Forsycja ma bardzo delikatny smak, dlatego będzie pasowała zarówno do deserów, jak i do dań wytrawnych. Będzie ozdobą i zdrowym dodatkiem do kanapek, grzanek, sałatek, ale też wiosennej owsianki, kaszy na słodko czy lodów. Forsycję można też dodawać do koktajli (zarówno z owoców jak i warzyw).Jeśli zbierasz kwiaty forsycji, pamiętaj, aby robić to z dala od ruchliwych dróg i innych źródeł zanieczyszczeń.

