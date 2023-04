Jedz owsiankę codziennie. Efekty zdrowotne uzyskasz pod jednym warunkiem

Płatki owsiane można jeść codziennie – tu dietetycy są zgodni. Są przede wszystkim zbilansowane pod względem zawartości składników odżywczych. Idealnie nadają się na śniadanie lub drugie śniadanie oraz jako dodatek do wypieków, deserów i zup.

Jakie właściwości mają płatki owsiane?

Płatki owsiane są dobrym źródłem węglowodanów i błonnika, w tym beta-glukanu (rozpuszczalnej części błonnika). Zawierają także więcej białka i tłuszczu niż większość zbóż. Owies jest pełen witamin i minerałów. Dla przykładu pół szklanki (78 gramów) suchych płatków owsianych zaspokaja jedną trzecią dziennego zapotrzebowania na magnez i jedną piątą zapotrzebowania na żelazo.

Wśród licznych prozdrowotnych właściwości płatków owsianych warto wymienić chociażby to, że pomagają obniżyć cholesterol i poziom cukru we krwi oraz zachować zdrowe serce. Do tego jedzenie owsianki wspiera odchudzanie i zdrowie jelit. Według niektórych badań płatki owsiane to produkt, który może przedłużyć życie. A to dlatego, że płatki owsiane zmniejszają ryzyko chorób autoimmunologicznych, chorób serca i przybierania na wadze.

Czy można jeść owsiankę codziennie?

Owsianka to jedno z najpopularniejszych dań z płatków owsianych i tak – można ją jeść codziennie, ale jest jeden warunek. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób przygotujesz swoją owsiankę. Jeśli chcesz, aby była zdrowym i wartościowym posiłkiem, unikaj szkodliwych dla zdrowia dodatków, takich jak: cukier, słodzone i barwione jogurty czy kefiry, słodkie konfitury, czekoladowe kremy i inne dodatki, które same są mało wartościowe lub wręcz niewskazane w zdrowej, zbilansowanej diecie.

Do zdrowej owsianki dodaj mleko, wodę, napój roślinny lub naturalny i niesłodzony jogurt, sezonowe lub mrożone owoce, orzechy i nasiona. Unikaj słodzenia – naturalnej słodyczy owsiance dodają owoce (to np. banany), ale też niektóre przyprawy. Tu doskonale sprawdzi się cynamon, który świetnie komponuje się z owsianką z dodatkiem jabłek, gruszek czy śliwek.

Osoby chcące zgubić zbędne kilogramy powinny wiedzieć, że do owsianki warto dodawać jagody leśne, ponieważ są one naturalnym spalaczem tłuszczu. Inne owoce przyspieszające spalanie to: grejpfrut, borówki, jabłka, ananas czy papaja.

Do zdrowej owsianki można też dodawać siemię lniane i nasiona chia.

Warto wiedzieć, że jedząc owsiankę każdego dnia, dobrze jest pić też dużo wody. To pomoże organizmowi w pozbywaniu się resztek pokarmowych.

Uwaga! Płatki owsiane nie powinny znajdować się w diecie osób, które np. cierpią na nieswoiste choroby zapalne jelit (zaliczamy do nich choćby chorobę Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego).

