Wyleczysz nim nie tylko dolegliwości żołądkowe. Pij napar z mięty

Mięta pieprzowa (łac. Mentha piperita) nazywana jest także miętą lekarską. Roślina ta rośnie w Europie i Ameryce Północnej. Pozyskuje się z niej iście, które suszy się i przechowuje w szczelnym opakowaniu, w ciemnym i chłodnym miejscu, a także olejek, który otrzymuje się przez destylację z parą wodną liści i ziela tej rośliny. Z olejku miętowego uzyskuje się natomiast mentol wykorzystywany w przemyśle kosmetycznym. Zarówno napar z suszonych liści mięty pieprzowej, jak i olejek wykazują szereg prozdrowotnych właściwości.

Napar z mięty pieprzowej na dolegliwości żołądkowe

Napar z mięty pieprzowej stosowany jest w leczeniu dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Jego działanie polega na zwiększeniu wydzielania soku żołądkowego, co powoduje to przyspieszenie trawienia. Neutralizuje też wzdęcia i gazy po spożyciu tłustych posiłków. Łagodzi objawy kolki jelitowej. Napar podaje się również osobom, które cierpią na brak apetytu, ponieważ pobudza on wydzielanie żółci.

Olejek z mięty pieprzowej leczy schorzenia układu oddechowego

Inhalacje z dodatkiem olejku z mięty pieprzowej wspomagają leczenie infekcji górnych dróg oddechowych, przeziębienia, a także nieżytu nosa oraz zatok. Olejek stosowany zewnętrzne przynosi ulgę w uciążliwej migrenie, nerwobólach oraz bólach mięśni. Wspomaga też leczenie dolegliwości dermatologicznych. Wykazuje działanie przeciwzapalne i znieczulające. Łagodzi obrzęk w miejscach po ugryzieniu owadów.

Mięta w kosmetyce

Mięta wykorzystywana jest również w kosmetyce. Uzyskiwany z niej mentol wykorzystywany jest jako składnik past do zębów oraz płynów do płukania jamy ustnej. Olejek miętowy wykorzystywany jest natomiast w kosmetykach o działaniu oczyszczającym oraz łagodzącym. Daje uczucie orzeźwienia i odświeżenia. Można go znaleźć w preparatach przeznaczonych do pielęgnacji cery tłustej i trądzikowej. Jego stosowanie dodaje blasku skórze, rozświetlając ją.

Mięta pieprzowa i jej zastosowanie w kuchni

Napar z suszonych liści mięty to nie jedyny sposób spożywania tej rośliny. Zarówno liście świeżej mięty, jak i suszonej można dodawać do twarożku, sałatek, gotowanych warzyw, ryb i pieczonych mięs, zwłaszcza polecane są do jagnięciny. Nadają potrawom aromatu i charakterystycznego smaku. Nie należy jednak przesadzać z ilością tej przyprawy. Liście świeżej mięty można natomiast dodawać do lemoniad, którymi warto delektować się w upalne dni. W Maroku natomiast liście świeżej mięty zalewa się wrzątkiem, mocno słodzi i pije w gorące dni.

Czy każdy może spożywać miętę?

Naparu z mięty nie należy pić w nadmiarze. Może wywołać ból brzucha, a nawet wymioty. Naparów miętowych nie należy stosować u dzieci poniżej 2 roku życia. Ich stosowanie niewskazane jest również dla osób z chorobą refluksową przełyku oraz u osób cierpiących na zgagę, gdyż stosowanie może bardziej nasilić objawy choroby. Z kolei olejek stosowany zewnętrznie może u niektórych osób wywołać alergię lub podrażnienia skóry. Najlepiej rozcieńczać go wodą lub oliwą.

