Piję ten koktajl i chudnę. Każda koleżanka zazdrości mi figury modelki. Zobacz przepis!

Podczas diety odchudzającej warto wprowadzić do swojego menu różne koktajle. Są one świetnym źródłem błonnika pokarmowego, który usprawnia pracę jelit, ale też sprawia, że czujemy się dłużej syci. Co więcej, takie napoje są bogate w witaminy i minerały, dzięki czemu cały nasz organizm sprawniej funkcjonuje. Ja, gdy walczę z nadprogramowymi kilogramami, piję koktajl z maślanką.

Przepis na koktajl odchudzający

Dietetyk Ewelina Ozimek opublikowała na swojej stronie przepis na odchudzający koktajl z maślanką. Ten produkt wspomaga odchudzanie, ponieważ jest niskokaloryczny, a do tego bogaty w białko, które daje uczucie sytości na dłużej. Dodatkowo zawiera probiotyki wspierające trawienie i pracę jelit. Kolejnym składnikiem są płatki owsiane, które są bogate w błonnik pokarmowy. Ma on podobne właściwości – bo też dzięki niemu dłużej nie czujemy się głodni. Dodatkowo stabilizuje poziom cukru we krwi, co zmniejsza ochotę na podjadanie między posiłkami. Żeby koktajl był smaczniejszy, dodajemy do niego też wiórki kokosowe oraz mango. Całość jest naprawdę pyszna.

Przepis: Koktajl na odchudzanie Ten koktajl jest banalnie prosty w przygotowaniu, a smakuje świetnie. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 7 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 234 Składniki 10 g wiórków kokosowych

200 ml maślanki

10 g płatków owsianych

1 mango Sposób przygotowania Mieszanie składnikówObierz mango i pokrój w drobne kawałki. Wrzuć do blendera. Dodaj maślankę, płatki owsiane i wiórki kokosowe. Całość zblenduj.

O czym pamiętać, robiąc koktajle?

Robiąc koktajle, warto pamiętać przede wszystkim o zachowaniu równowagi między składnikami. Powinny one zawierać źródło białka, na przykład jogurt, kefir czy odżywkę białkową. Dobrze, by znalazły się w nich też zdrowe tłuszcze, na przykład awokado, orzechy czy siemię lniane. Pijąc taki napój, zwracaj uwagę także na jego kaloryczność, ponieważ nawet najzdrowsze produkty jedzone w nadmiarze mogą dostarczyć więcej kalorii, niż się wydaje. Dobrze jest dodawać warzywa, np. szpinak lub seler naciowy, aby zwiększyć wartość odżywczą koktajlu bez nadmiaru kalorii.

Jeśli masz ochotę na urozmaicenie, to koniecznie przygotuj zielony koktajl na odchudzanie ze szpinakiem, kiwi i bananem. Smakuje naprawdę świetnie.

Czytaj też:

Przez ten banalny błąd nie możesz schudnąć! Specjalistka nie ma wątpliwości. Zobacz!Czytaj też:

Ekspert radzi: zamień kaloryczny żółty ser na tę fit alternatywę. Kilogramy polecą w dół, sprawdź!