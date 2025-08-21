Ekspert radzi: zamień kaloryczny żółty ser na tę fit alternatywę. Kilogramy polecą w dół, sprawdź!
Udostępnijdodaj Skomentuj
Odchudzanie

Ekspert radzi: zamień kaloryczny żółty ser na tę fit alternatywę. Kilogramy polecą w dół, sprawdź!

Dodano: 
Cheddar
Cheddar Źródło: Shutterstock
Choć ser żółty jest jednym z bardziej lubianych produktów spożywczych przez wiele osób, to ze względu na swoją kaloryczność nie jest sprzymierzeńcem odchudzania. Zobacz, co lepiej wybrać zamiast niego.

Proces odchudzania nie powinien polegać jedynie na odmawianiu sobie słodyczy czy fast foodów. Ważne jest, by dokonywać rozsądnych wyborów żywieniowych na co dzień. Niewielka zmiana w diecie może przynieść duże efekty, zwłaszcza jeśli dotyczy produktów, które często spożywamy. Jednym z nich jest ser żółty — popularny, ale bardzo kaloryczny składnik wielu dań.

Zamiast sera żółtego wybierz ten fit zamiennik

Dietetyk zauważył, że aby schudnąć, trzeba być w deficycie energetycznym, czyli jeść mniej kalorii, niż się spala.

I nawet jak jemy zdrowe produkty, to można jeść za dużo i nie chudnąć – zauważył ekspert.

Jednym z tuczących produktów jest ser żółty – spośród serów charakteryzuje się on wysoką kalorycznością. Przykładowy ser żółty przedstawiony przez dietetyka 100 g ma 347 kalorii, 27 g tłuszczu, 17 g nasyconych kwasów tłuszczowych, zawiera też sporo soli.

Plusem jest to, że zawiera 26 g białka. Raz na jakiś czas oczywiście można zjeść taki ser, jednak na co dzień lepiej jest sięgać po mniej kaloryczną alternatywę. Takim dietetycznym zamiennikiem jest mozzarella light. Ma ona tylko 8,5 g tłuszczu na 100 g produktu, a także 157 kcal na 100 g, czyli o wiele mniej niż klasyczny ser żółty. Mozzarella jest świetnym dodatkiem do makaronu, sałatki czy kanapek. Ma odrobinę mniej białka od sera żółtego, ale też znacząco mniej soli.

O czym pamiętać podczas odchudzania?

Dla wielu osób motywacją do odchudzania jest chęć posiadania pięknej sylwetki. Trzeba jednak pamiętać też o tym, że nadmiar masy ciała sprzyja również występowaniu licznych zaburzeń metabolicznych. Walka z nadprogramowymi kilogramami jest więc także ważna w kontekście naszego zdrowia.

Podczas odchudzania należy pamiętać o tym, by nasza dieta była zbilansowana. Nie chodzi o głodzenie się, a o to, by dostarczyć organizmowi odpowiednich składników odżywczych. Deficyt kaloryczny musi być dostosowany do indywidualnego zapotrzebowania energetycznego danej osoby. Niezwykle ważna jest też regularna aktywność fizyczna.

Czytaj też:
Dietetyczka podpowiada, co jeść zamiast mięsa. To cię mocno zaskoczy, sprawdź!Czytaj też:
Szybka, tania i odchudzająca! Ta zupa to hit w moim domu. Zrobisz ją z sezonowego warzywa

Opracowała:
Źródło: Odżywianie WPROST.pl