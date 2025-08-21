Ekspert radzi: zamień kaloryczny żółty ser na tę fit alternatywę. Kilogramy polecą w dół, sprawdź!

Proces odchudzania nie powinien polegać jedynie na odmawianiu sobie słodyczy czy fast foodów. Ważne jest, by dokonywać rozsądnych wyborów żywieniowych na co dzień. Niewielka zmiana w diecie może przynieść duże efekty, zwłaszcza jeśli dotyczy produktów, które często spożywamy. Jednym z nich jest ser żółty — popularny, ale bardzo kaloryczny składnik wielu dań.

Zamiast sera żółtego wybierz ten fit zamiennik

Dietetyk zauważył, że aby schudnąć, trzeba być w deficycie energetycznym, czyli jeść mniej kalorii, niż się spala.

I nawet jak jemy zdrowe produkty, to można jeść za dużo i nie chudnąć – zauważył ekspert.

Jednym z tuczących produktów jest ser żółty – spośród serów charakteryzuje się on wysoką kalorycznością. Przykładowy ser żółty przedstawiony przez dietetyka 100 g ma 347 kalorii, 27 g tłuszczu, 17 g nasyconych kwasów tłuszczowych, zawiera też sporo soli.

Plusem jest to, że zawiera 26 g białka. Raz na jakiś czas oczywiście można zjeść taki ser, jednak na co dzień lepiej jest sięgać po mniej kaloryczną alternatywę. Takim dietetycznym zamiennikiem jest mozzarella light. Ma ona tylko 8,5 g tłuszczu na 100 g produktu, a także 157 kcal na 100 g, czyli o wiele mniej niż klasyczny ser żółty. Mozzarella jest świetnym dodatkiem do makaronu, sałatki czy kanapek. Ma odrobinę mniej białka od sera żółtego, ale też znacząco mniej soli.

O czym pamiętać podczas odchudzania?

Dla wielu osób motywacją do odchudzania jest chęć posiadania pięknej sylwetki. Trzeba jednak pamiętać też o tym, że nadmiar masy ciała sprzyja również występowaniu licznych zaburzeń metabolicznych. Walka z nadprogramowymi kilogramami jest więc także ważna w kontekście naszego zdrowia.

Podczas odchudzania należy pamiętać o tym, by nasza dieta była zbilansowana. Nie chodzi o głodzenie się, a o to, by dostarczyć organizmowi odpowiednich składników odżywczych. Deficyt kaloryczny musi być dostosowany do indywidualnego zapotrzebowania energetycznego danej osoby. Niezwykle ważna jest też regularna aktywność fizyczna.

