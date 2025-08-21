Co pić zamiast kawy? Dietetyk radzi wybrać ten napój: doda energii i pomoże schudnąć

Większość z nas jest przyzwyczajona do tego, że dzień zaczyna od filiżanki aromatycznej kawy. Dla wielu jest to wręcz pewnego rodzaju rytuał. To sposób na szybkie pobudzenie organizmu, ale też po prostu miły moment w ciągu dnia. Niektórzy szukają jednak alternatywy dla tego napoju.

Co pić zamiast kawy? Rada eksperta

Dietetyk Bartek Szemraj w opublikowanym nagraniu wyjaśnił, że doskonałym zamiennikiem kawy będzie herbata. Jest ona świetnym źródłem antyoksydantów, wspomaga trawienie, a także może działać relaksująco i pomagać w odchudzaniu.

Herbata, podobnie jak kawa, ma właściwości pobudzające. Jej działanie jest jednak łagodniejsze niż w przypadku „małej czarnej”. Najbardziej popularna jest czarna herbata, która zawiera teinę — dzięki czemu dodaje energii i poprawia koncentrację. Warto również sięgnąć po zieloną herbatę, która pobudza nieco subtelniej. Zawiera także L-teaninę, która wydłuża działanie teiny. Yerba mate to kolejna opcja, szczególnie popularna w Ameryce Południowej – zawiera dużo kofeiny i silnie pobudza, przez co jest ciekawą alternatywą dla kawy.

Inne zamienniki kawy

Herbata nie jest jednak jedynym zamiennikiem kawy. Możesz sięgnąć też po matchę, czyli sproszkowaną zieloną herbatę pochodzącą z Japonii. W odróżnieniu od zwykłej zielonej herbaty, gdzie parzy się liście, w przypadku matchy spożywamy całą roślinę. Dzięki temu ma ona intensywniejszy smak. Jest ceniona nie tylko za swój wyjątkowy aromat, ale także za właściwości zdrowotne.

Jeśli z kolei zależy ci na smaku kawy, a nie jej właściwościach pobudzających, sięgnij po kawę z cykorii. Jest przygotowywana z korzenia cykorii, który po uprażeniu i zmieleniu ma smak zbliżony do kawy, ale nie zawiera kofeiny. Ma łagodny, lekko gorzkawy smak. To też świetna opcja dla osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą pić kawy.

